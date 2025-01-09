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В 2024 году курорты Краснодарского края посетили рекордные 28 млн человек

В 2024 году на курортах Краснодарского края отдохнули 20,1 млн человек, что на 8% больше, чем в предыдущий год. По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона, это новый рекорд. Еще более 8 млн человек приехали на Кубань в качестве однодневных отдыхающих, прирост составил 9%.

Фото: минкурортов Краснодарского края

Фото: минкурортов Краснодарского края

Врио главы ведомства Михаил Зарицкий отметил, что самыми популярными направлениями у туристов остаются горный кластер Сочи и черноморское побережье. По его словам, ежегодно в регионе ведется большая системная работа по созданию условий для комфортного и безопасного отдыха туристов.

«Это результат работы всей отрасли, силы которой сегодня в том числе направлены на ликвидацию последствий ЧС в Анапе и Темрюкском районе»,— сказал господин Зарицкий.

Крым в 2024 году посетили более 6 млн человек. Глава республики Сергей Аксенов назвал результат достойным, «учитывая логистические ограничения, в условиях которых работает туристическая отрасль».

Татьяна Ручкина

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