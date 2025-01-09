Крым за 2024 год посетили более 6 млн туристов

В 2024 году Крым принял 6 млн 60 тыс. туристов. Это на 16% превышает показатели 2023 года. Глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале назвал результат достойным, «учитывая логистические ограничения, в условиях которых работает туристическая отрасль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Через Крымский мост на автобусах и автомобилях регион посетили 63% туристов, на поездах приехали 26%. Еще 11% использовали путь через новые регионы, отметил господин Аксенов.

По его данным, по турпотоку лидирует Южный берег, где отдыхали половина приезжих. Западное побережье выбирали 24% отдыхающих, восточное — 15%. Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы предпочли 11%.

«Важным фактором привлечения туристов стали информационные кампании для популяризации отдыха в Крыму, которые в течение года проводило министерство курортов и туризма Республики Крым совместно с администрациями городов и бизнесом»,— говорит глава Крыма. Среди значимых мероприятий он отметил всероссийский фотоконкурс «Крым в моем сердце», а также пресс-туры для СМИ и блогеров, инфотур для госкорпораций, участие региона в международных отраслевых выставках в Москве и в Иркутске, слет для турагентов из 51 субъекта РФ.

Татьяна Ручкина