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В Петербурге прокуратура начала проверку после отравления троих детей угарным газом

Трое детей, проживающих в доме на улице Ткачей, попали в больницу с отравлением угарным газом. На фоне сообщений о случившемся прокуратура Невского района организовала проверку, передает пресс-служба надзорного ведомства.

Как ранее сообщали городские СМИ, дети оказались в реанимации из-за неисправной газовой колонки. Прокуратура установит все обстоятельства случившегося и даст оценку действиям ответственных лиц. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, подчеркнули в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что взрыв газа произошел в жилом доме в Петрозаводске.

Дарья Астанина

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