В Петербурге три человека за сутки получили травмы от упавших сосулек

За последние сутки три жителя Петербурга получили травмы из-за падения сосулек с крыш и навесов. Об этом стало известно 78.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Так, один из пострадавших получил травму головы. Другой — житель Приморского района — «заработал» ушибы. Также на проспекте Большевиков от упавшей сосульки пострадала девочка. Все трое обратились за помощью в больницу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пенсионер скончался после падения на льду возле метро «Гражданский проспект».

Дарья Астанина