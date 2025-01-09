Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Петербурге три человека за сутки получили травмы от упавших сосулек

За последние сутки три жителя Петербурга получили травмы из-за падения сосулек с крыш и навесов. Об этом стало известно 78.ru.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Так, один из пострадавших получил травму головы. Другой — житель Приморского района — «заработал» ушибы. Также на проспекте Большевиков от упавшей сосульки пострадала девочка. Все трое обратились за помощью в больницу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пенсионер скончался после падения на льду возле метро «Гражданский проспект».

Дарья Астанина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...