Пенсионер скончался после падения на льду возле метро «Гражданский проспект»

Пожилой петербуржец скончался после падения на скользком тротуаре недалеко от метро «Гражданский проспект». Всю последнюю неделю пострадавший находился в медикаментозной коме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Как стало известно «Фонтанке», пенсионер умер в больнице на 78-м году жизни. Он был госпитализирован еще 25 декабря. По данным полиции, мужчина поскользнулся на льду возле дома 114к6 по Гражданскому проспекту. При падении он получил серьезные травмы: открытую черепно-мозговую и ушиб мозга тяжелой степени.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге пенсионерке выплатят 150 тыс. рублей компенсации за травмы на льду.

Дарья Астанина