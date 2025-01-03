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Пенсионер скончался после падения на льду возле метро «Гражданский проспект»

Пожилой петербуржец скончался после падения на скользком тротуаре недалеко от метро «Гражданский проспект». Всю последнюю неделю пострадавший находился в медикаментозной коме.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Как стало известно «Фонтанке», пенсионер умер в больнице на 78-м году жизни. Он был госпитализирован еще 25 декабря. По данным полиции, мужчина поскользнулся на льду возле дома 114к6 по Гражданскому проспекту. При падении он получил серьезные травмы: открытую черепно-мозговую и ушиб мозга тяжелой степени.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге пенсионерке выплатят 150 тыс. рублей компенсации за травмы на льду.

Дарья Астанина

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