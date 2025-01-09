Акции X5 снижаются в первый день торгов после девятимесячного перерыва

Московская биржа запустила торги акциями ПАО «Корпоративный центр Икс 5» (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») под тикером X5. На открытии акции компании снижались до 2689,5 руб. По состоянию на 10:24 они торгуются на уровне 2982 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Весной 2024 года торги акциями X5 Retail Group N.V. приостановили из-за редомициляции ритейлера в Россию. Цена закрытия торгов 3 апреля прошлого года составила 2798 руб. за бумагу. В октябре Мосбиржа объявила о планируемом возобновлении торгов акциями компании, их включили в первый уровень листинга под новым тикером X5. В том же месяце X5 Group объявила о делистинге с Мосбиржи.

X5 внесли в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), который в марте 2024-го составило правительство. Минфин, Минпромторг и Минэнерго получили право через арбитражный суд добиваться приостановки корпоративных прав иностранных холдинговых компаний в этих ЭЗО. В апреле суд приостановил права X5 Group на ее «дочку» в России. В мае суд вернул X5 Group нераспределенные акции в ее дочерней компании. X5 планировала запросить у бывшей «дочки» компенсацию за эти акции.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Акционеры X5 Group ощутят редомициляцию».