Акционеры X5 Group ощутят редомициляцию

Владельцы бумаг X5 Group заплатят повышенный налог при их продаже. Об этом своих клиентов предупредили брокеры. Налоговая база увеличится примерно на 40%. Это связано с порядком принудительной редомициляции, которую сейчас проходит компания. Головная структура X5 Group находилась в Нидерландах, и сейчас часть этого бизнеса переезжает в Россию. На российской бирже продавались не акции, а депозитарные расписки. Вскоре произойдет их конвертация. И налоговая база будет рассчитываться по-другому.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Почему? Объясняет независимый налоговый консультант Наталья Кордюкова: «X5 изначально владеет нидерландская компания. Теперь с нее принудительно забрали центр управления российскими активами и перевели в Российскую Федерацию. Мы переводим только российские активы, а у иностранной компании могут быть не только они.

Это могут быть переоценки. А переводим мы только доморощенный российский бизнес, потому что именно он нам в рамках этой бизнесоспасательной процедуры нужен. А вот мы когда ценную бумагу покупали, мы купили и иностранную часть, и российскую, а продавать будем теперь ценную бумагу, имеющую отношение только к России. Соответственно, у нас уменьшилось количество расходов, которые мы сможем принять, продавая эту бумагу и вычитая расходы. Потому что принимать мы теперь можем только российскую часть. Поделили российские и не российские активы. Поделилось примерно 60% к 40%».

Торги бумагами X5 Group были приостановлены 5 апреля 2024 года. Подробнее о том, как будет проходить конвертация расписок, рассказывает руководитель управления мониторинга, контроля и развития клиентского сервиса «Финама» Дмитрий Леснов: «Произойдет списание иностранной ценной бумаги, и технически будет зачисление именно акций российской компании. Скорее всего, это будет реализовано двумя проводками: о списании акций иностранной компании и зачислении акций российской компании.

И с 9 января торги будут на Московской бирже осуществляться исключительно акциями российской компании. Количество акций как было, так и остается. На цену это никаким образом не повлияет. Цена, конечно, будет определяться, исходя из тех событий, которые происходили с остановки торгов, плюс учитывать там навес, который, возможно, будет со стороны продавцов, которые покупали в недружественном периметре и потом переводили в Россию, проконвертировали. В моем понимании, такого технического гэпа быть не должно».

Ожидается, что торги бумагами компании в России возобновятся 9 января. Она получила новый тикер из двух символов — Х5.

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Илья Сизов