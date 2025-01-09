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Коммерсантъ FM
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Медведев усомнился, что «оранжевый кудесник» Трамп сможет присоединить Канаду

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев усомнился, что избранный президент США Дональд Трамп сумеет присоединить Канаду и Гренландию. Господин Медведев считает эти инициативы абсолютно нереальными.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Зампред российского Совбеза заявил, что быстрые успехи в урегулировании украинского конфликта «весьма сомнительны», а экономика США «живет своей неспешной жизнью». На этом фоне, по его мнению, господин Трамп «решил переделать мир». В числе его идей Дмитрий Медведев упомянул переименование Мексиканского залива, а также борьбу с «насильником Стармером» и «придурком Шольцем» в соцсети Х «руками Илона Маска».

«Все идеи сугубо прожектерские и абсолютно нереальные... И неважно, что ничего из названного ни сегодня, ни завтра не случится, а обзывалки для глуповатой европейской обслуги забудутся через неделю. Важно другое: последняя декада пребывания маразматика в Овальном кабинете идет по сценарию оранжевого кудесника Трампа»,— написал господин Медведев в Telegram.

Дональд Трамп говорил о намерении установить контроль над Гренландией «ради нацбезопасности США и свободы во всем мире». Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что лидеры стран Евросоюза с непониманием отнеслись к подобным заявлениям.

О планах господина Трампа — в материале «Ъ FM» «"Дональд Завоеватель" обозначил цели».

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