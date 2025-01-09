В Госдуме рассказали об изменении параметров расчета пенсионных баллов

Депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия») предупредил российских пенсионеров о необходимости адаптироваться к новым экономическим реалиям при планировании пенсионных накоплений в текущем году. Парламентарий, в частности, напомнил, что для формирования страховых пенсий нужно принимать во внимание сумму, эквивалентную ежемесячному доходу в 22 991 руб. 67 коп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы Никита Чаплин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутат Госдумы Никита Чаплин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Важным критерием станет заработок: чтобы заработать один пенсионный балл, граждане должны получать не менее 275 900 руб. за год»,— сказал господин Чаплин в интервью RT.

Депутат отметил, что размер будущей пенсии зависит от количества накопленных пенсионных баллов. В 2025 году для оформления страховой пенсии заявителю необходимо иметь не менее 30 баллов. Никита Чаплин добавил, что периоды ухода за ребенком и служба в армии также учитываются как дополнительные баллы.

Ранее стало известно о планах властей провести в России в течение 2026 и 2027 годов четыре индексации пенсионных выплат. В 2026 году повышение этих пособий запланировано на 4,5% с 1 февраля и на 5,5% с 1 апреля. В 2027-м пенсии проиндексируют в тот же период на 4% и 4,1% соответственно.

Подробности — в материале «Ъ» «Зарплата в четыре пенсии».