Правящая партия Грузии допустила, что Европарламент потребует начать войну с РФ

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта—Демократическая Грузия» заявила, что Европарламент (ЕП) может потребовать от республики спровоцировать войну с РФ. Об этом сообщил телеканал 1tv, ссылаясь на заявление политсовета партии.

Руководящий орган названной партии отметил, что в очередной резолюции ЕП была, в частности, рекомендация ввести санкции в отношении России. По мнению партии, подобные меры вызвали бы в стране экономический кризис. Авторы заявления не исключили, что «с учетом этой тенденции шестая резолюция Европарламента, вероятно, потребует от нас начала войны с Россией».

В других резолюциях ЕП ранее требовал от Тбилиси последовать примеру западных стран и ввести санкции в отношении основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, освободить из тюрьмы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а также отменить закон, запрещающий ЛГБТ-пропаганду (Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

С осени в стране продолжаются протесты из-за решения властей отложить до 2028 года переговоры о вступлении в ЕС. Акции сопровождались столкновениями протестующих и силовиков с использованием пиротехники, слезоточивого газа и водометов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Грузия волнуется не раз».