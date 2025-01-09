«Барселона» пошла по инстанциям

В начале нового года футбольный клуб «Барселона» вновь оказался в центре скандала, связанного с соблюдением правил финансового fair play. Из-за трудностей с обоснованием доходов гранд не успел продлить регистрацию одного из ключевых игроков — полузащитника Дани Ольмо, приобретенного летом у «Лейпцига» за €55 млн. Однако проблему, которая первоначально возникла еще в августе, вновь удалось временно устранить. Высший совет по спорту Испании (CSD) позволил «Барселоне» заявить футболиста на срок разбирательства, которое может продлиться несколько месяцев. Решение совета может стать основанием для нового крупного скандала: по данным испанских СМИ оно не удовлетворило другие испанские клубы, и теперь некоторые соперники «Барселоны» по первенству страны намерены добиваться признания итогов сезона недействительными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дани Ольмо

Фото: Albert Gea/File Photo, Reuters Дани Ольмо

Фото: Albert Gea/File Photo, Reuters

Центральной для испанского футбола темой в начале 2025 года стали не матчи чемпионата или кубка и даже не переходы игроков (трансферное окно в стране открылось 2 января). В фокусе вновь оказались финансовые и организационные проблемы одного из европейских топ-клубов — «Барселоны».

У каталонцев опять возникли проблемы с регистрацией испанского полузащитника Дани Ольмо, купленного летом у немецкого «Лейпцига» за €55 млн в ранге одного из ценнейших футболистов чемпионата Европы.

Впервые с подобными трудностями «Барселона» столкнулась сразу после оформления трансфера. Игрока не удавалось внести в заявку для участия в чемпионате Испании из-за правил внутреннего финансового fair play, он пропустил несколько матчей. Однако с горем пополам, благодаря нескольким трансферам «на выход» и нескольким травмам, зарегистрировать Ольмо получилось.

Но уже тогда вопросов к руководству «Барселоны» и персонально к ее президенту Жоану Лапорте было полно. Его обвиняли в недальновидной трансферной политике: каким-то экстренным, слишком хаотичным казалось избавление от части игроков. Его пытались уличить в намеренном преувеличении сроков восстановления травмированных футболистов. Ему, наконец, ставили в укор, что регистрация Ольмо лишь временная, всего на 4 месяца, и что вскоре эта тема будет поднята повторно.

И действительно, в первые дни нового года затлевший скандал разгорелся с новой силой.

31 декабря истек срок временной регистрации Дани Ольмо и нападающего Пау Виктора.

Продлить его клубу мешал потолок зарплат, начались поиски новых источников дохода.

Помочь должен был новый рекордный контракт с Nike, по которому «Барселона» сможет получать по €127 млн за сезон до 2038 года (его подписали еще в ноябре, а ратифицировали во второй половине декабря). Но эту лазейку закрыли. Коммерческий суд постановил, что до лета 2025 года в доходах клуба должен учитываться старый, заключенный в 2016-м договор, доходы по которому скромнее — около €105 млн за сезон.

Здесь «Барселона», казалось, нашла другой выход: она продала двум компаниям VIP-места на все еще находящемся на реконструкции стадионе Camp Nou. Однако предоставить финансовые гарантии клуб смог лишь 3 января, через три дня после истечения срока регистрации Ольмо и Виктора.

Это обстоятельство сделало внесение игроков в заявку невозможным — статьи 130.2 и 141.5 регламента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) запрещают футболисту быть связанным двумя разными регистрационными лицензиями с одним клубом в рамках одного сезона.

Следующие несколько дней Дани Ольмо наверняка провел в тревоге. Он рисковал пропустить вторую половину сезона. В прессе то и дело писали, что за ситуацией следит дюжина других европейских топ-клубов, готовых его перехватить. Паника охватила даже некоторых партнеров Ольмо. Бразильский вингер Рафинья, например, заявил, что «подумал бы дважды, стоит ли переходить в "Барселону", если бы увидел такую ситуацию со стороны».

Последним ресурсом «Барселоны» оставалась апелляция, поданная в Высший совет по спорту Испании (CSD). И 8 января в деле наметился неожиданный поворот.

CSD предоставил «Барселоне» разрешение на регистрацию Ольмо и Виктора на время рассмотрения апелляции. Совет сослался на статью 27 Закона о спорте, согласно которой профессиональные спортсмены имеют право «на спортивную карьеру в соответствии со своими возможностями». В его заявлении также говорится, что непринятие такого решения «нанесло бы серьезный экономический и спортивный ущерб клубу и, прежде всего, футболистам», «навредило бы интересам сборной Испании, а также национальным соревнованиям, включая Ла Лигу».

В завершившемся в ночь на четверг полуфинале Суперкубка Испании против «Атлетика» из Бильбао (2:0) Ольмо и Виктор не сыграли — они наблюдали за происходящим с трибуны, поскольку решение совета было опубликовано уже после формирования заявки на матч. Но вот в финале турнира они смогут выйти на поле. Высока вероятность того, что оба игрока будут доступны на протяжении следующих трех месяцев — именно в такой срок CSD должен рассмотреть дело.

Тем не менее, конфликт далек от разрешения. Если CSD не займет сторону «Барселоны», Ольмо и Виктор скорее всего пропустят заключительный отрезок сезона. К тому же, принятое в среду решение вызвало недовольство в фронт-офисах других испанских клубов. Портал Relevo сообщил, что протест выразили представители мадридского «Атлетико», «Севильи», «Вильярреала» и «Атлетика». По данным sport.es, несогласные с решением CSD готовы подать иск для аннулирования результатов сезона и уже уведомили об этом намерении руководство лиги. При этом отмечается, что главный соперник каталонцев мадридский «Реал» от комментариев отказался.

Роман Левищев