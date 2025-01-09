От звезд до забвения

Выставка Consumer Electronics Show (CES) традиционно считается местом формирования новых технологических трендов, так как определяет будущее рынка электроники на несколько лет вперед. В последние годы, однако, на CES часто демонстрируются продукты, которые, несмотря на эффект новизны, остаются на стадии прототипов или требуют долгого времени для выхода в массовое производство. Для российских же компаний CES и вовсе закрыта из-за санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Steve Marcus, Reuters Фото: Steve Marcus, Reuters

Consumer Electronics Show — одна из крупнейших в мире выставок потребительской электроники, которая ежегодно проходит в Лас-Вегасе. Организатором мероприятия выступает Consumer Technology Association (CTA), американская некоммерческая организация, представляющая интересы производителей, разработчиков и поставщиков технологий. Первая выставка CES прошла в 1967 году в Нью-Йорке и с тех пор стала глобальной платформой для презентации новейших технологий.

Ежегодно выставка проходит в начале января, и организаторы позиционируют ее как главную витрину инновационных разработок. CES привлекает внимание как специалистов, так и широкой аудитории, ведь здесь можно увидеть технологии, которые через несколько лет окажутся в каждом доме.

Участники и тренды

Каждый год в выставке принимают участие более 4 тыс. компаний: от крупнейших мировых корпораций, таких как Samsung, Intel, Google и Microsoft, до стартапов. CES охватывает широкий спектр индустрий, включая бытовую электронику, автомобильные технологии, искусственный интеллект, робототехнику, медицинские устройства и многое другое.

Чаще всего на выставке демонстрируют концептуальные устройства, которые пока не готовы к массовому производству, но задают тренды. Кроме того, там можно встретить прототипы новых продуктов, уже близких к выходу на рынок, и обновления уже существующих технологий, адаптированных под современные требования.

Технологии, представленные на CES, нередко выходят за рамки концептов и превращаются в реальные продукты. Например, стартап Oculus VR на CES 2013 продемонстрировал прототип шлема виртуальной реальности Oculus Rift. В 2014 году Facebook приобрел Oculus VR за $2 млрд, что стало значительным событием в индустрии виртуальной реальности. Это устройство положило начало бурному развитию VR-индустрии и вместе с ней — концепции метавселенных. Сейчас VR используется не только в играх, но и в образовании, медицине и даже архитектуре.

На CES 2014 компания Amazon представила первую версию умной колонки Echo с голосовым помощником Alexa. С тех пор умные ассистенты стали обычным элементом интерьера в домах по всему миру. Конкуренты, такие как Google с их Google Home и Apple с HomePod, быстро подхватили идею.

CES стала важной площадкой для демонстрации достижений в области автономного транспорта. Например, в 2018 году компания NVIDIA представила платформу Drive PX, способную управлять автономными автомобилями. Это дало толчок развитию технологий помощи водителю (ADAS), которые теперь устанавливаются даже в массовых моделях автомобилей.

Компания Lenovo в 2016 году представила первый прототип устройства с гибким экраном. Это был поворотный момент для мобильной индустрии: уже через несколько лет гибкие смартфоны вошли в линейки Samsung, Huawei, Oppo и других брендов.

«Новинки, представленные на CES, нельзя назвать прототипами в прямом смысле слова. Чаще всего это уже готовые устройства, которые прошли через фокус-группы и предсерийные тестирования. Они уже вполне готовы к выходу на рынок, даже если в итоге до него и не дойдут»,— говорит руководитель направления розничных проектов «Марвел-Дистрибуции» Антон Фомин. Около 70–80% таких прототипов, продолжает он, обычно доходят с CES до прилавков. Однако после этого продукт может пролежать год, не получить спроса у покупателей и «умереть тихой смертью». «Например, так было с технологией “безочкового 3D”, которая позволяла смотреть трехмерные изображения на телевизоре без очков. Она была представлена на CES, но проверку рынком не прошла»,— добавил Фомин.

Год прошел, технологии остались

На прошлогодней выставке среди главных премьер оказались первая портативная консоль от тайваньской MSI, гарнитура смешанной реальности от Sony, первый в мире прозрачный телевизор от Samsung и многое другое.

«На CES 2024 основное внимание уделялось готовым продуктам с ясно определенной ценой и датой начала продажи вместо абстрактных концепций и технологий. Хотя многие прототипы, представленные на CES, не всегда достигают широкого производства и доведения до потребителя, некоторые из них, как отмечается, уже почти готовы к серийному выпуску в следующем году»,— отмечает, в свою очередь, директор департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров.

По наблюдениям экспертов, опрошенных «Ъ-Review», за последние два года выставки компании сосредоточились на технологиях, связанных с внедрением ИИ, VR/AR, интернета вещей (IoT), экологических и медицинских разработках, а также гибких и адаптивных дисплеях, которые можно применять как в игровой индустрии, так и для домашней техники.

Именно адаптивные мониторы и AR-технологии были представлены на CES 2024 больше всего. Так, Samsung и LG продемонстрировали телевизоры с прозрачными экранами, которые в выключенном состоянии почти незаметны. Samsung представил MicroLED-экран, а LG — 77-дюймовый телевизор Signature OLED T. По задумке разработчиков, такие устройства могут найти применение как в бизнесе, так и в домашних интерьерах, где традиционные черные экраны могут нарушать дизайн.

Еще одна разработка от LG — новый гибкий OLED-экран, который можно использовать в автомобилях, а ASUS представила складной экран, который можно адаптировать для различных устройств, например планшетов или ноутбуков.

Lenovo показала первый ноутбук с двойным экраном и съемной клавиатурой — ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid. Компания Spacetop пошла еще дальше и предложила ноутбук без экрана, заменив его очками с дополненной реальностью.

MSI, в свою очередь, презентовала умный монитор со встроенным ИИ для геймеров. Нейросеть автоматически определяет местоположение противника в шутерах и отображает его на экране. Дополнительная система зума помогает более точно прицеливаться.

Тем не менее многое из представленного эксперты не торопятся назвать инновационным. «Последние действительно прорывные технологии, которые были представлены на CES, это были гнущиеся экраны и медицинское оборудование для лазерного сканирования тканей разной плотности. В основном же это техника для шоу или гаджеты с вау-эффектом: “О, смотрите, телефон раскладывается, а наушники можно слушать через кость”»,— подчеркивает Антон Фомин.

Медицина, ИИ и влияние на рынок

При этом медицинские технологии, представленные на последних CES, господин Фомин считает наиболее важными: хотя они и не так интересны массовому потребителю, но имеют действительно важное значение.

Так, CES 2023 ознаменовалась ИИ-разработками в медицинской сфере. Например, компании Withings, Oura, Biobeat и LifeQ представили умные устройства и датчики, которые с помощью ИИ могут отслеживать здоровье пользователя, включая анализ сна, уровня стресса и общего самочувствия. Такие устройства используют алгоритмы машинного обучения для определения оптимальных режимов сна и активности на основе данных пользователя. Потенциально эти технологии можно использовать для ранней диагностики заболеваний.

Zebra Medical Vision представила решения, которые используют ИИ для обработки медицинских изображений и диагностирования заболеваний, таких как рак, инфаркт или инсульт. Caption Health презентовала систему, которая использует ИИ для анализа ультразвуковых изображений сердца.

Антон Фомин уверен, что лет 10–15 назад представленные на CES технологии серьезно влияли на эволюцию электроники. Зачастую там показывали форм-факторы, которые задавали тренд на один-два года вперед и тянули на себе весь рыночный ландшафт. В последние годы такого влияния у выставки уже нет. Например, складные телефоны уже лет пять находятся на российском рынке, но они как занимали долю около 1% на рынке смартфонов, так и занимают.

CES часто демонстрирует инновационные продукты, которые появятся на рынке лишь к концу года, добавляет Игорь Бедеров: «Известно, что многие производители нацелены исключительно на первоначальный вау-эффект, чтобы привлечь к проекту инвесторов или найти перспективные рынки сбыта. Поэтому многие технологии, демонстрируемые на подобных выставках, я бы рассматривал в качестве фокусов — ловкость рук и заготовленные заранее трюки». По его мнению, основной тон выставки задавали ИИ-проекты в различных сферах, начиная от дополненной реальности и спортивных гаджетов и заканчивая бытовыми приборами и индивидуальными помощниками:

«Наиболее яркие открытия CES пришлись на 70–80-е годы. Так, на выставке CES 1970 года компания Philips представила первый в мире домашний видеомагнитофон. В 1981 году Philips и Sony представили первый CD-плеер. В 1985 году Nintendo представила знаменитую приставку Nintendo Entertainment System, которая в России стала известна как Dendy».

Однако Россия остается всего лишь покупателем технологий, представленных на CES, а не основателем технологических трендов. Глобально на рынок российской электроники выставка также не влияет, особенно на фоне санкций. «Если там демонстрируется что-то потенциально интересное для российского покупателя, то это ввозят в страну. Но последнее что-то подобное инновационное с выставки — в основном это что-то связанное с мультимедиа и дисплеями»,— подытожил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

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Кара Ногаева