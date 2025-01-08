«Аль-Арабия»: боевики-исламисты напали на президентский дворец в Чаде

Боевики-исламисты из террористической группировки «Боко Харам» совершили нападение недалеко от президентского дворца в столице Чада Нджамене, количество погибших и раненых уточняется. Об этом сообщил телеканал «Аль-Арабия». Министр инфраструктуры Чада Азиз Махамат Салех заявил, что ситуация находится под контролем властей. Инцидент произошел за несколько часов до начала официального визита в центральноафриканскую страну министра иностранных дел Китая Ван И.

По данным «Аль-Арабии», президент республики Махамат Деби в момент ЧП находился во дворце, дороги к которому перекрыты. Двое местных жителей рассказали Reuters, что заметили колонны военной техники, которые двигались по направлению к резиденции господина Деби.

Агентство AFP со ссылкой на источник в службе безопасности сообщило, что группа вооруженных людей напала на внутреннюю часть президентского комплекса. Стрельба началась примерно в 20:45 по местному времени (22:45 мск).

Примерно через час источник в службе безопасности заявил «РИА Новости», что силовики установили контроль над прилегающей к дворцу в Нджамене территорией, беспорядков не допущено.