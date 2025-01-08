Грузия намерена удвоить закупки российского газа в 2025 году

Министерство экономики Грузии рассчитывает в текущем году нарастить объем закупки природного газа из России в два раза. Об этом сообщило «Sputnik Грузия». Ведомство прогнозирует рост потребления топлива на 2,8%, до 3,32 млрд куб. м.

Из этого объема около 400 млн куб. м будет закуплено у России, остальная часть поступит из Азербайджана. Согласно данным «Сакстата» за первые 11 месяцев 2024 года, импорт российского газа в стоимостном выражении увеличился на 29%, в то время как поставки из Азербайджана сократились на 22%.