Промышленность прирастает запасами

Промышленность в конце года ускорилась, повысив уровень избыточности запасов и планы выпуска на фоне снижения спроса. Самым заметным это снижение оказалось для производителей инвестиционных товаров — на фоне стабилизации инвестиционной активности в экономике уровень загрузки мощностей в обработке снижается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торжественное открытие цеха по производству дисковых затворов на машиностроительном заводе «Армалит»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Торжественное открытие цеха по производству дисковых затворов на машиностроительном заводе «Армалит»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным Росстата в ноябре в годовом выражении, промпроизводство выросло на 3,7% против 4,3% в январе—ноябре 2024 года. Как и указывало большинство опережающих индикаторов, внутригодовые темпы роста выпуска в четвертом квартале повысились: по данным Росстата, с нуля (в среднем за месяц) во втором квартале до 0,5% в октябре и 0,7% в ноябре 2024 года (сезонность учтена). Оценки других аналитиков свидетельствуют, что подскок производства в четвертом квартале мог быть даже больше. Например, в Минэкономики и Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) считают, что темпы роста выпуска с учетом сезонности в сентябре—октябре были выше.

Основной движущей силой роста промпроизводства остается обработка — точнее, отдельные ее отрасли, и прежде всего машиностроение.

Напомним, в октябре оно обеспечило половину прироста всего выпуска обработки, а в ноябре 2024 года в годовом выражении выросло на 44,2%, оказавшись в лидерах пяти отраслей, рост в которых заметно превысил 10% (при средних по сектору 7,2%). «Если рассмотреть объем промышленного производства без учета секторов с ощутимым присутствием ОПК, следует констатировать, что с середины 2023 года (по октябрь 2024 года.— “Ъ”) объем выпуска увеличился лишь на 1%»,— заключали в ЦМАКП.

В ноябре и начале декабря 2024 года, судя по свежим опросам Банка России и Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП РАН), промышленный оптимизм поутих. По данным ИНП РАН, собранным после 10 декабря, он сохранился на уровне ноября, когда настроения потеряли сразу семь пунктов. Индекс фактических изменений продаж опустился до 26-месячного минимума — такой плохой динамики спроса предприятия не видели с октября 2022 года, отмечают авторы ИНП, фиксируя повторение показателем избыточности запасов готовой продукции локального максимума июня 2023 года.

Однако «несмотря на избыточность (крайне все-таки, заметим, скромную) запасов готовой продукции, промышленность в декабре улучшила свои планы выпуска на пять пунктов после ноябрьского провала этого показателя до 27-месячного минимума», отмечают аналитики ИНП РАН. Обновленный ими по данным на 23 декабря индекс прогнозов промышленности также не изменился после ноябрьского провала до 27-месячного минимума, оставшись самым низким с августа 2022 года.

«Охлаждение экономики, о необходимости которого говорят в ЦБ РФ, определенно имеет место. По крайней мере — в планах и прогнозах российской промышленности»,— заключает автор исследования Сергей Цухло.

В конце 2024 года прогнозы продаж в промышленности в результате охлаждения экономики снизились с апреля 2024 года на 16 пунктов и опустились до уровня августа 2022 года.

На этом фоне, по данным Банка России, в обрабатывающей промышленности уровень загрузки снизился примерно до 75%. Это означает, что до «почти полной загрузки» (82–83%) есть еще заметный резерв, комментируют в ЦМАКП. Между тем, по данным Росстата, средний уровень загрузки производственных мощностей в добывающих производствах составил 57% (по данным Банка России — больше 80%), в обрабатывающих — 61%.

В результате самое большое снижение спроса в ноябре 2024 года, по данным ЦБ, фиксируют производители инвестиционных товаров. При этом, по их оценкам, общий уровень инвестиционной активности в экономике в четвертом квартале останется на уровне третьего.

Артем Чугунов