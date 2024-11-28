Приказано высчитать

Президент Владимир Путин, как и предполагал “Ъ”, обновил показатели эффективности (KPI) для губернаторов: соответствующий указ был подписан в четверг. Ключевым изменением по сравнению с прежним перечнем стало расширение числа социологических критериев с одного до пяти. В их число, в частности, вошла удовлетворенность участников специальной военной операции (СВО) условиями для их реабилитации, переобучения и трудоустройства. Ранее такой параметр среди губернаторских KPI отсутствовал, хотя администрация президента призывала глав регионов внимательнее относиться к участникам боевых действий, чтобы после возвращения на «гражданку» они не повторили печальную судьбу многих «афганцев».

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент РФ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Большинство пунктов нового перечня KPI, утвержденного 28 ноября указом президента «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и деятельности исполнительных органов субъектов РФ» (см. справку), совпадают со старыми, из указа от 4 февраля 2021 года. В ряде случаев новые формулировки носят уточняющий характер. Так, вместо «качества городской среды» в новом перечне фигурирует «качество среды для жизни в опорных населенных пунктах». Если по указу 2021 года с губернаторов должны были спрашивать за объем жилищного строительства, то теперь — за ввод в эксплуатацию жилой и нежилой недвижимости.

По каким показателям будут оценивать работу губернаторов Регламент 1. Доверие к власти (доверие к президенту РФ, высшим должностным лицам субъектов РФ, уровень которого определяется в том числе посредством оценки общественного мнения в отношении достижения регионами национальных целей развития).* 2. Численность населения субъекта РФ. З. Суммарный коэффициент рождаемости. 4. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. 5. Уровень бедности. 6. Удовлетворенность граждан условиями для занятий физической культурой и спортом.* 7. Удовлетворенность участников СВО условиями для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства.* 8. Уровень образования. 9. Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. 10. Доля людей, вовлеченных в добровольческую деятельность.* 11. Условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности.* 12. Количество семей, улучшивших жилищные условия. 13. Объем ввода в эксплуатацию жилой и нежилой недвижимости. 14. Качество среды для жизни в опорных населенных пунктах. 15. Доля автодорог крупнейших городских агломераций и автодорог регионального значения, соответствующих нормативам. 16. Доля парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, в агломерациях и городах. 17. Качество окружающей среды. 18. Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения. 19. Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета. 20. Темп роста дохода в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства. 21. «Цифровая зрелость» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования. *Основные социологические показатели.

При этом единственным параметром, который из списка исчез и по которому, видимо, оценивать глав регионов больше не будут, оказалось число посещений гражданами культурных мероприятий. Наконец, к принципиально новым критериям можно отнести всего три. Первые два оценивают изношенность парка общественного транспорта и суммарный коэффициент рождаемости. А третий отражает специфику последних трех лет — это «удовлетворенность участников СВО условиями для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства».

Администрация президента (АП) и раньше пристально следила за тем, как губернаторы справляются с задачами, касающимися СВО. Более того, как пояснял “Ъ” осведомленный федеральный чиновник, предстоящее возвращение в мирную жизнь большого количества участников боевых действий расценивалось как риск, который нужно купировать. Ведь если этим не заниматься, то, как считают в АП, ветераны могут повысить в обществе протестные настроения или даже при отсутствии возможностей для хорошего трудоустройства пополнить ряды криминала, как это уже было после афганской войны. Именно поэтому представители федеральной власти наказывали губернаторам внимательно следить за тем, чтобы участники СВО могли найти себя в мирной жизни, а теперь этот наказ официально закреплен в профильном указе.

Как видно из самой формулировки показателя, он будет рассчитываться с помощью социологии.

Как ранее сообщал “Ъ”, этот инструмент будет применяться в новых KPI заметно чаще, чем прежде. Так, в тексте указа к «социологическим» прямо отнесены пять показателей. Помимо вышеупомянутой удовлетворенности участников СВО это такие критерии, как доверие к власти (до сих пор единственный показатель, который оценивался посредством изучения общественного мнения), удовлетворенность граждан условиями для занятий физкультурой и спортом, доля людей, вовлеченных в добровольческую деятельность, а также условия для воспитания гармонично развитой, патриотической и социально ответственной личности. Ранее аналогичные по смыслу показатели рассчитывались преимущественно статистически и не предполагали обязательного применения методик изучения общественного мнения.

Согласно указу президента, конкретную методику расчета социологических KPI АП должна подготовить в двухмесячный срок. Раньше администрация отвечала только за методику показателя «доверие к власти», а как рассчитывать остальные, определяло правительство своим распоряжением. Кроме того, в указе говорится, что АП совместно с правительством и профильной комиссией Госсовета должна за те же два месяца решить, какие еще из перечисленных в указе показателей KPI «целесообразно оценивать с учетом анализа общественного мнения». Правительству же совместно с комиссиями Госсовета по соответствующим направлениям поручено определить методику расчета всех «несоциологических» показателей.

Напомним, что ранее социологический показатель доверия к власти был одним из ключевых при принятии решений о том, будет ли глава региона баллотироваться на новый срок или уйдет в отставку. А от несоциологических параметров зависели, к примеру, предложения правительства президенту по распределению грантов между регионами.

Андрей Винокуров