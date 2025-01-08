Слияние с исчезновениями

С 1 января 2025 года Росбанк стал частью Т-Банка, и сейчас происходит перевод клиентов из одного банка в другой. Многочисленные жалобы бывших клиентов Росбанка свидетельствуют о техническом сбое, некорректном отображении средств на счетах, вкладах, кредитах, что уже привело к неудобствам и потенциальным финансовым потерям клиентов. Подобные сбои не редкость при объединении банков, в случае с Т-Банком и Росбанком ситуация осложнилась ускоренными темпами слияния.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Перевод клиентов Росбанка в Т-Банк прошел не без сбоев, убедился корреспондент “Ъ”. При интеграции часть балансов стала отображаться некорректно, в меньшую сторону, хотя средства в полном объеме были переведены с карточного счета Росбанка на карточный счет Т-Банка (о чем есть уведомление), отображаются они не полностью и пользоваться можно лишь видимой частью. Поддержка банка 7 и 8 января обещала решить проблему «завтра». О массовости сбоя свидетельствуют многочисленные отзывы на форуме «Банки.ру» и сайте Т-Банка (t-bank.ru), из-за некорректности отображения остатков средств клиентам стали начислять ошибочные штрафы по кредитам, на счетах внезапно образовались долги.

Часть клиентов из-за ошибок отображения закрыла вклады раньше времени и лишилась процентов.

На запрос “Ъ” в Т-Банке сообщили: «Мы провели крупнейшую единоразовую миграцию клиентов, которую тщательно готовили и реализовали в самое удобное для клиентов время. За 44 минуты мы перенесли продукты более 3 млн клиентов». Возникновение проблем в банке объяснили тем, «что исторически собранные за 30 лет данные о клиентах и их продуктах хранились в Росбанке на IT-платформах разных поколений». При этом в Т-Банке указали, что менее чем у 0,1% клиентов сразу после миграции могли некорректно отображаться некоторые данные, но это удалось оперативно скорректировать в ручном режиме. (На 8 января ответы операторов чата Т-Банка его клиентам, а также продолжающееся некорректное отображение балансов корреспондента “Ъ” свидетельствовали о том, что «оперативно скорректировать в ручном режиме» удалось не все проблемы). На вопрос, как будут компенсированы финансовые потери клиентов из-за сбоя, в Т-Банке не ответили.

Станислав Близнюк, глава Т-Банка, на телефонной конференции 28 ноября 2024 года: Сделка с Росбанком в очередной раз показала, что мы не банк, а технологическая компания.

Технические сбои при слиянии банков не редкость. «При объединении или присоединении одного крупного банка к другому неизбежно возникают накладки, поскольку у них разные IT-системы, разное ПО, бизнес-процессы»,— поясняет независимый эксперт Алексей Войлуков. Подобное происходило при поглощении Райффайзенбанком Импексбанка, похожая история была при объединении ВТБ и ВТБ24, приводит примеры он. «В рамках интеграций часто бывает непродолжительная плановая недоступность части сервисов в момент, когда осуществляется перенос данных между системами. Например, недоступность операций по картам обычно составляет 15–20 минут»,— говорит зампред правления Совкомбанка Альберт Борис.

Банки, как правило, пытаются минимизировать последствия сбоев, поскольку это вопрос репутации и сохранения клиентской базы присоединяемого банка, отмечают эксперты. «Банк должен устранить финансовые последствия для клиента: вернуть некорректно списанные суммы и пр.,— отмечает Альберт Борис.— В рамках повышения лояльности мы используем баллы кешбэка, промокоды на длинную рассрочку, бесплатные подписки». По словам управляющего партнера адвокатского бюро «Позен и партнеры» Марины Позен, интеграция банков друг с другом не должна никак влиять на потребителя, а «нарушение прав потребителей будет уже при неверном отображении информации о состоянии банковского счета, размере процентов и т. д.».

В случае с начислением ошибочных штрафов или потерей процентов по вкладам клиенты могут претендовать на возврат неправомерно списанных средств, компенсацию упущенной выгоды и морального вреда, рассказывает судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев. У клиентов есть хорошие шансы на взыскание денежных средств и расходов на юристов с банков и моральный вред, полагает арбитражный управляющий Татьяна Пугачева.

Впрочем, по словам главы правления ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, банки обычно пытаются урегулировать такие проблемы в досудебном порядке. «Как правило, расходы на ведение судебного процесса для клиента сопоставимы с потенциальной выплатой от банка, а моральный ущерб компенсируется нашими судами в символическом размере»,— поясняет он.

Ксения Дементьева, Ольга Базутова