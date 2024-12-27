Предновогоднее открытие Китая

Т-Банк раскрыл планы создания филиалов в Шанхае и Сиане спустя четыре с половиной месяца после проведения совета директоров. В настоящее время в Китае работает только филиал ВТБ. Планы выхода на китайский рынок были у Сбербанка и Альфа-банка, однако о реализации их объявлено не было. При этом рынок остается востребованным, в том числе для оказания услуг корпоративным клиентам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Т-Банк планирует открыть два филиала в Китае — в Шанхае и Сиане. Об этом банк объявил в опубликованном 27 декабря обновленном раскрытии информации о заседании совета директоров 9 августа. Четырьмя с половиной месяцами ранее банк лишь сообщил, что на заседании рассматривался вопрос по открытию двух филиалов «на территории иностранного государства». Теперь он уточнил, что рассматривались вопросы направления ходатайств в Банк России о согласовании управляющих двух китайских филиалов — в городах Шанхай и Сиань. Впрочем, решений по этим вопросам опубликовано не было.

В настоящее время в Китае работает только один заграничный филиал российского банка — ВТБ (в Шанхае). В ноябре 2022 года о планах по открытию филиала на китайском рынке заявлял Сбербанк (без уточнения города).

В банке оценивали сроки открытия в полтора-два года.

В сентябре 2023 года о планах по открытию филиалов в Шанхае и Пекине заявлял Альфа-банк. Причем банк «с учетом нормативных сроков, установленных в Китае», ожидал предварительного одобрения к середине 2024 года. Впрочем, в последнее время банки раскрывают подобную чувствительную информацию весьма сдержанно. В частности, в Т-Банке, Сбербанке и Альфа-банке не ответили на дополнительные вопросы «Ъ».

По оценке экспертов, выход на этот перспективный рынок вполне логичный шаг. Как отмечает МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков, кроме организации и предоставления своим клиентам возможности расчетов и переводов в Китай основной мотив — это скорее необходимость «для корпоративных клиентов Росбанка, которые должны вскоре присоединиться к Т-Банку».

Ольга Базутова, Максим Буйлов