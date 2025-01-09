Дворец раздора

Институт геологии и геохронологии докембрия Российской академии наук (ИГГД РАН), со второй половины прошлого века занимающий помещения на набережной Макарова, 2, де-юре поставлен на грань выселения. Новый «управляющий» зданием, НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ, требует от института либо заключить договор аренды, либо собрать оборудование и съехать. Срок, отведенный на добровольное выселение, истекает сегодня — 9 января. ИГГД покидать родные стены не согласен, а платить аренду ему не позволяет бюджет. В разногласиях научных учреждений разбирался «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Институт геологии и геохронологии докембрия Российской академии наук (ИГГД РАН) на Набережной Макарова, д. 2

Фото: Станислав Забурдаев, Коммерсантъ Институт геологии и геохронологии докембрия Российской академии наук (ИГГД РАН) на Набережной Макарова, д. 2

Фото: Станислав Забурдаев, Коммерсантъ

«Срок аренды нежилого помещения площадью 3769,68 кв. м в здании по адресу: Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 2, лит. А, по договору безвозмездного пользования истекает 31.12.2024. Просим сообщить о намерении дальнейшего использования занимаемых помещений на основании договора аренды или освободить их по окончании договора безвозмездного пользования»— такое официальное письмо от и. о. директора Института химии силикатов им. И. В. Гребенщикова — филиала ФГБУ «Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ — ИХС) Андрея Здравкова получил 1 октября 2024 года директор ИГГД Антон Кузнецов.

Институт геологии и геохронологии докембрия РАН изучает геологическое строение докембрийских регионов; готовит геодинамические модели формирования и преобразования земной коры; проводит изотопное датирование геологических процессов, определение их длительности, совершенствование геохронологической шкалы докембрия; занимается разработкой подходов к определению изотопного возраста пород и минералов и т. д. Из 16 существующих методов изотопного датирования четыре разработаны его учеными. Институт — правопреемник Лаборатории геологии докембрия Академии наук СССР, образованной 12 июля 1950 года. Лаборатория со дня создания располагалась в здании на стрелке Васильевского острова.

До февраля 2023 года право на оперативное управление зданием принадлежало Институту химии силикатов (ИХС) им. И. В. Гребенщикова Российской академии наук. Оба института ранее находились под управлением Министерства науки и высшего образования РФ. ИГГД заключал с ИХС договоры безвозмездного пользования и занимал почти 4 тыс. кв. м, оплачивая только коммунальные услуги и эксплуатационные расходы. Последний раз договор на пять лет был подписан 14 февраля 2020 года.

В феврале 2023-го распоряжением правительства РФ семь институтов РАН были переданы НИЦ «Курчатовский институт». В их число вошел и Институт химии силикатов. Тогда же право оперативного управления перешло к НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ. В августе 2024 года процедура реорганизации ИХС была завершена.

НИЦ «Курчатовский институт» образован на базе Института атомной энергии имени Курчатова. Институт был основан в Москве в 1943 году как Лаборатория № 2 Академии наук СССР для создания ядерного оружия: в Курчатовском занимались разработкой первой советской атомной бомбы. Федеральный закон о создании НИЦ был принят в 2010 году. Сегодня институт работает над развитием ядерной энергетики, ядерной физики низких и средних энергий. Президент НИЦ — член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук. Центр подчинен правительству РФ, не входит в состав РАН или отраслевых министерств; обладает статусом системообразующей организации. При этом с марта 2023-го РАН осуществляет научно-методическое руководство научной деятельностью Курчатовского. После начала СВО в отношении «Курчатника» были введены санкции США, Канады, Украины и Австралии.

Новая управляющая организация причин для предоставления помещения в безвозмездное пользование не нашла и предложила ИГГД либо заключить договор аренды, либо съехать. Оба варианта научной структуре не подходят, заявляет Антон Кузнецов. По его словам, переезда институт не переживет. «Наше учреждение создавалось здесь на протяжении 75 лет. У нас смонтирован комплекс очень сложных приборов. Их демонтаж и перевозка, подготовка нового помещения может занять от двух до трех лет. И не факт, что после переезда оборудование, рыночная стоимость которого достигает полумиллиарда рублей, вновь заработает. Кроме того, часть приборов не производят в России и сейчас не поставляют в нашу страну. То есть после переезда даже с их запуском возникнут сложности. Переезд фактически означает разрушение нашего учреждения и гибель научной школы. И куда ехать?»— объясняет директор ИГГД.

Размер арендной платы пока не обсуждался, но, по словам главы ИГГД, речь идет о 50–150 млн рублей в год. Бюджет института таких расходов не предусматривает, подчеркивает господин Кузнецов. «Размер аренды, который пока озвучен устно, составляет от половины до полного нашего годового бюджета»,— дополняет он.

Пока ИГГД и «Курчатник» обмениваются письмами (все документы есть в распоряжении «Ъ-СПб»). Петербургские ученые заявляют, что намерены и дальше использовать помещение «на правах безвозмездного пользования с оплатой коммунальных и эксплуатационных расходов». По мнению господина Кузнецова, основания для этого есть: оба учреждения государственные, некоммерческие и подчиняются правительству РФ.

В Курчатовском институте в ответ указывают, что учредители у организаций разные, а, следовательно, основания и целесообразность предоставления помещений в безвозмездное пользование отсутствуют. Для решения финансовых вопросов «Курчатник» советует ИГГД обратиться в Минобрнауки РФ с просьбой выделить дополнительные субсидии. Кроме того, в НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ заявляют, что если институт докембрия не покинет здание вовремя, то центр будет вправе обратиться в суд «с требованием о взыскании неосновательного обогащения за фактическое пользование помещениями в отсутствии на то правовых оснований».

20 декабря министерство направило в НИЦ просьбу рассмотреть возможность предоставления ИГГД РАН помещений безвозмездно. «После поступления в Минобрнауки России позиции Курчатовского института, при необходимости министерство примет решения по оказанию содействия в разрешении ситуации»,— сообщили «Ъ-СПб» в ведомстве.

На момент выпуска материала НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ не ответил на официальный запрос «Ъ-СПб».

Надежда Ярмула