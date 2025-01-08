Бабке на радость

Самый богатый человек мира, американский предприниматель Илон Маск рассматривает возможность покупки одного из наиболее популярных футбольных клубов мира — «Ливерпуля». Об этом заявил отец бизнесмена Эррол Маск в интервью Times Radio. В «Ливерпуле» официально никак не отреагировали на это заявление, но, по сообщению издания The Times, ссылающегося на инсайдеров, владельцы клуба не намерены ничего продавать. Однако учитывая состояние Илона Маска, оцениваемое более чем в $420 млрд, ему вполне по силам сделать предложение, от которого будет невозможно отказаться. Для бизнесмена покупка «Ливерпуля» вряд ли может рассматриваться как полноценный бизнес-проект, тем более что команда в последнее время убыточна. Как дал понять Эррол Маск, тут дело скорее в сентиментальных чувствах: бабушка Илона Маска была родом из Ливерпуля, и это совсем не чужой город для него.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед», 5 января

Фото: Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' S, Reuters Матч Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед», 5 января

Фото: Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' S, Reuters

Американский предприниматель Илон Маск может стать владельцем одного из наиболее популярных футбольных клубов мира — «Ливерпуля», на счету которого 19 титулов чемпиона Англии и шесть завоеванных Кубков чемпионов. На данный момент ливерпульцы лидируют в национальном первенстве с отрывом в шесть очков от ближайшего преследователя. О том, что бизнесмен заинтересован в покупке «Ливерпуля», заявил его отец Эррол Маск. В интервью Times Radio в ответ на вопрос о том, не хочет ли его сын стать владельцем «Ливерпуля», он сначала сказал, что «не может это комментировать, потому что они поднимут цену». В ответ на повторный вопрос он заявил: «О да, он бы хотел купить, это очевидно. Да кто угодно хотел бы — я в том числе. Но это не значит, что он покупает».

В компании Fenway Sports Group (FSG), владеющей «Ливерпулем», никаких комментариев относительно вызвавшего резонанс интервью Эролла Маска не дали.

Однако, как сообщают The Times и Sky Sports со ссылкой на источники в руководстве клуба, во-первых, «Ливерпуль» не продается, во-вторых, никаких предложений от Илона Маска не поступало.

Тем не менее можно вспомнить, что в феврале 2023 года контролирующий акционер «Ливерпуля» Джон Хенри, комментируя слухи о том, что клуб может быть продан, отметил: «Будем ли мы оставаться в Англии вечно? Нет. Продаем ли мы "Ливерпуль"? А что мы продали за то время, что владеем клубом (с 2010 года.— “Ъ”)?» Однако в том же году FSG продала миноритарный пакет акций «Ливерпуля» американскому фонду Dynasty Equity. Детальные параметры сделки на раскрывались, но, по сообщению Forbes, речь шла о том, что «Ливерпуль» получит до $200 млн, которые пойдут на покрытие долгов, возникших во время пандемии COVID-19. Добавим, что, по оценке того же Forbes, «Ливерпуль» занимает четвертое место в рейтинге наиболее ценных футбольных клубов мира. Команда в прошлом году была оценена в $5,37 млрд. Это немногим меньше, чем оценка занявшей третье место «Барселоны» ($5,6 млрд). Возглавляли рейтинг «Реал» ($6,6 млрд) и «Манчестер Юнайтед» ($6,55 млрд).

Так что Илон Маск, состояние которого оценивается более чем в $420 млрд, вполне может позволить себе купить «Ливерпуль». Отметим, что для FSG продажа клуба по цене, близкой к оценке Forbes, стала бы отличной сделкой. Ведь в свое время компания заплатила за команду лишь около $400 млн. К тому же в последнее время «Ливерпуль» не приносит прибыли. В отчетности за 2023 год отмечалось, что убыток до уплаты налогов составил £9 млн ($11,2 млн). Отчетность за 2024 год появится в феврале, но, учитывая, что «Ливерпуль» не играл в Лиге чемпионов, от нее тоже трудно ждать чего-то хорошего. Иными словами, на руках у FSG на данный момент имеется дорогой, но приносящий убытки актив. Так что не совсем понятно, зачем бы он мог вообще понадобиться Илону Маску. Тем более что в каком-то дополнительном PR бизнесмен, ставший, помимо всего прочего, еще и правой рукой избранного президента США Дональда Трампа, вовсе не нуждается.

Не исключено, впрочем, что тут вопрос сантиментов или просто желания порадовать себя или своих ливерпульских родственников. По словам Эррола Маска, Ливерпуль, где в 1923 году родилась и выросла его мать Кора Амелия Робинсон (скончалась в 2011-м), для его семьи совсем не чужой город. «В Ливерпуле родилась его бабушка, у нас там родственники, и нам повезло быть знакомыми участников The Beatles, поскольку они росли с некоторыми членами моей семьи»,— поведал Маск-старший. Сам Илон Маск в принадлежащей ему же соцсети X рассказывал, что вспоминал о бабушке как о важной части своего детства, часть которого проходила в Ливерпуле. «Она была строгой, но доброй, и я всегда мог на нее положиться. Она выросла в бедности: чтобы заработать на пропитание, работала уборщицей. Ее история привила мне глубокое уважение ко всем, кто зарабатывает на жизнь тяжелым трудом»,— отмечал миллиардер. Кроме того, Илон Маск не раз говорил, что, хоть он родился и вырос в ЮАР, у него именно английский, а не бурский бэкграунд.

Александр Петров