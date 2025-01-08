Президент Макрон пошел в народ

Первые опросы 2025 года показали, что французов беспокоят три проблемы: будущее нового правительства Франсуа Байру, такого же слабого, как и предыдущее, ситуация в парламенте, разделенном на три части, что может привести к его новому роспуску, и возможная отставка президента Макрона, которой желают теперь не только его политические противники, но и большая часть страны. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Reuters

Традиционная новогодняя речь президента Эмманюэля Макрона прозвучала далеко не так уверенно, как в прошлом году. Несмотря на то что ее транслировали сразу на нескольких главных телеканалах, она заинтересовала только 9,7 млн телезрителей — на полмиллиона меньше, чем на пороге 2024-го. Тем не менее короткое выступление президента содержало несколько сюрпризов, которые не перестают обсуждать.

Господин Макрон отметил не только нестабильность политической ситуации, но и свою прямую за это ответственность: «Я должен признать, что роспуск парламента принес на данный момент больше разногласий в Ассамблею, чем решений для французов». Принятые меры, которыми президент надеялся погасить раскол парламента, «породили больше нестабильности, чем спокойствия». Однако констатацией своей ответственности президент не ограничился. Насторожив сограждан, он пообещал вскоре снова обратиться к стране, чтобы «заставить французов высказаться по "решающим вопросам"».

Согласно опросу Odoxa-Backbone, проведенному газетой Le Figaro, 86% французов считают неизбежной отставку назначенного в декабре премьер-министра Франсуа Байру. Не имея большинства в Национальной ассамблее, его правительство рискует повторить судьбу предыдущего кабинета премьер-министра Мишеля Барнье, получившего вотум недоверия через три месяца после назначения. Столкнувшись с упорным саботажем в парламенте, президент может задуматься о его роспуске. Не это ли он имел в виду, говоря о новом «решении французов»? Конституция допускает новый роспуск Национального собрания с июля 2025 года. Конечно, президент говорил раньше, что не собирается этого делать, но к каким другим средствам он сможет прибегнуть, чтобы преодолеть блокаду?

Крайне левые и крайне правые надеются также на то, что президент, отчаявшись, подаст в отставку.

«Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона только этого и ждет, а глава крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила уже в середине декабря о подготовке ее партии к досрочным президентским выборам. Она не скрывает, что надеется на «счастливый результат» правительственного кризиса, который потребует «демократического решения».

Существует предположение, что президент намерен «пойти в обход» и вынести насущные вопросы на референдумы, коль скоро их прохождение через парламент стало таким трудным. С одной стороны, это не новость — с момента прихода к власти в 2017 году Эмманюэль Макрон постоянно упоминал об использовании подобного конституционного инструмента, однако пока таких шагов не предпринимал. Возможно, в нынешней ситуации это может стать попыткой установить прямую связь президента с народом, исключив из цепочки парламент, в лояльности которого президент не уверен.

Однако, например, принять на референдуме бюджет невозможно.

Чтобы привлекать французов к решению таких сложных задач, нужно сначала добиться согласия обеих палат парламента на формулировку, сроки и назначение референдума. Понятно, что это означает новое привлечение к законопроекту Национальной ассамблеи и Сената, уверенности в нахождении общего языка с которыми нет ни у президента, ни у правительства.

К тому же история двух последних референдумов во Франции преподносит власти неприятные уроки. 20 лет назад, на референдуме в 2005 году при президенте Жаке Шираке, французы отвергли европейскую конституцию, но к их решению никто не прислушался. Возникает вопрос: поступит ли президент Макрон по-другому, если референдум пойдет поперек его желаний? И второй случай — референдум 1969 года, который созвал президент Шарль де Голль и, получив не удовлетворяющий его ответ, был вынужден уйти в отставку. Последует ли в этом случае президент Макрон примеру Шарля де Голля, восхищением которым он не раз делился? Тем более что, по последним опросам, отставки Эмманюэля Макрона желает 61% французов.

Идею с восторгом приняли главные противники президента. Они готовы на референдум хоть завтра, лишь бы на нем встал вопрос о прекращении президентского срока или о передаче исполнительной власти в стране в их руки. Они, конечно, утрируют, но такая опасность реальна. Чтобы ее избежать, созывая референдум, президент должен десять раз подумать, чтобы высказанные французами «да» или «нет» вместо решения проблемы не стали бы требованием его отставки.