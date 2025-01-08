Аксенов: ситуация с выбросом мазута в Крыму может ухудшиться до уровня Кубани

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация с выбросами мазута на полуострове может ухудшиться и стать сопоставимой с уровнем разлива в Краснодарском крае. На данный момент, по словам главы региона, выброс «значительных объемов» мазута в Крыму не фиксировался — за все время было выявлено и устранено 44 факта выброса нефтепродуктов.

С 21 декабря по 8 января на территории Крыма собрано и вывезено 265 т загрязненного песка, очищено 84 км. «Согласно прогнозам, существует высокий риск того, что положение может ухудшиться и масштабы ЧС могут быть сопоставимы с ситуацией в Краснодарском крае»,— написал господин Аксенов в Telegram-канале.

Берегов Крыма нефтепродукты достигли 21 декабря, тогда режим ЧС муниципального характера ввели в Керчи. С 3 января в Севастополе объявили режим ЧС регионального значения. В Севастополе мониторинг ведется на 59 км береговой линии, с 3 по 7 января с пляжей вывезли 126,3 т загрязненного песка. 8 января число добровольцев, выходящих на уборку пляжей Севастополя, увеличилось в три раза, до 150. Помимо Керчи и Севастополя выбросы мазута фиксируются в Феодосии и ее пригородах — Коктебеле и Орджоникидзе.

В Краснодарском крае режим ЧС действует с 25 декабря. По данным на 6 января, с момента крушения танкеров в регионе собрано уже более 118 тыс. т загрязненного мазутом песка. В Анапе и Темрюкском районе к работам привлечены около 7 тыс. человек и более 600 единиц спецтехники. Работы по очистке береговой линии ведутся на более чем 60 км.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Мазут уберут всей страной».

Полина Мотызлевская