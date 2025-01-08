Зарубежные СМИ: Как Лос-Анджелес противостоит мощному пожару?

Элитный район Лос-Анджелеса может сгореть дотла. 30 тыс. жителей Пасифик-Палисейдс эвакуировались из-за самого мощного пожара за последние десятилетия. Два возгорания зафиксировали 7 января. Причина —ураган и засуха: за минувшие полгода в Лос-Анджелесе выпало всего 4 мм осадков. Вместе с тем шторм Санта-Ана принес в регион ветер скоростью около 100 км/ч. За несколько часов огонь охватил площадь в 486 га. 300 тысяч человек в Калифорнии остаются без света. Местные СМИ публикуют кадры охваченных огнем особняков и деревьев. И пишут, что эвакуация «вышла из-под контроля»: за короткое время небольшой холмистый район с узкими улицами покидает слишком много людей. Губернатор штата Гэвин Ньюсом объявил режим ЧП и предупредил, что раздувающие огонь ветра усиливаются. Под угрозой находятся 13 тыс. строений. В Пасифик-Палисейдс живет немало знаменитостей: в том числе Рианна, Том Хэнкс и Дженнифер Энистон. Дом там есть и у вице-президента США Камалы Харрис. Пожар, как пишут американские СМИ, стал мощнейшим за 20 лет. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ringo Chiu, Reuters Фото: Ringo Chiu, Reuters

Как пишет The New York Times, ветер со скоростью до 100 км/ч пришел в горные районы калифорнии во вторник утром, а к вечеру в Лос-Анджелесе резко ухудшилось качество воздуха. На фоне многомесячной засухи вспыхнули два пожара, одновременно метеролороги спрогнозировали приход разрушительного урагана Санта-Ана. Власти призвали жителей эвакуироваться, а также отменили занятия в школах и стали отключать электричество. Пожарные предупредили, что еще минимум 12 часов не смогут сдержать огонь.

Как рассказали The Washington Post полицейские, все вспыхнуло за секунды. Пожарные так спешили к эпицентру огня, что спровоцировали аварию из 50 автомобилей. Людей призывали бросать машины и бежать — насколько пламя было близко. Вместе с тем заполонившие трассу мешали движению автомобилей. Жители нескольких расположенных на холмах районов оказались в огненной ловушке: узкие улочки создали эффект бутылочного горлышка. Многие, напротив, бежали к своим домам, чтобы спасти оставшихся там животных. С наступлением ночи пламя добралось до океана, перемещаясь по пальмам, как рождественские огни, пишет издание.

Актеры Джеймс Вудс и Стив Гуттенберг в числе первых опубликовали фото разрушительного пожара, пишет Associated Press. Роскошные дома в Пасифик-Палисейдс также есть у Тома Хэнкса, Бена Афлека, Брэдли Купера, Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон. Средняя цена листинга здесь составляет $4,6 млн, а одно поместье с восемью спальнями оценивается почти в $40 млн.

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