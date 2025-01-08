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Коммерсантъ FM
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Мишустин утвердил состав координационного совета по созданию передовых школ

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав Координационного совета по созданию передовых общеобразовательных организаций. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. Сопредседателями совета назначены заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин и вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Их заместителем — министр просвещения Сергей Кравцов.

Михаил Мишустин

Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно посланию президента Федеральному собранию 2024 года, до 2030 года во всех федеральных округах должны быть сформированы не менее 12 передовых школ, использующих лучшие технологии и методы обучения. Определять направления работы по созданию таких школ будет координационный совет, говорится в сообщении правительства.

Из распоряжения премьера следует, что помимо господ Орешкина, Чернышенко и Кравцова в составе совета числятся помощник президента Владимир Мединский, замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова, замминистра финансов Павел Кадочников, первый замглавы Минстроя Александр Ломакин и замглавы Рособрнадзора Евгений Семченко.

В состав совета также вошли главы 12 регионов — Краснодарского и Хабаровского краев, Белгородской, Новгородской, Нижегородской, Омской, Псковской, Рязанской и Челябинской областей, главы Карачаево-Черкесской Республики, Донецкой народной республики и Крыма. Кроме того, в совете представлены члены образовательных, научных и религиозных организаций — вице-президент РАН Степан Калмыков, ректор ВШЭ Никита Анисимов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).

Полина Мотызлевская

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