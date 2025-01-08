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Коммерсантъ FM
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В Тибете после землетрясения произошло 515 афтершоков

Китайские сейсмологи зафиксировали не менее 515 афтершоков после землетрясения в Тибетском автономном районе. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая. Порядка 95% подземных толчков имели магнитуду менее 3, наиболее ощутимым среди них был афтершок магнитудой 4,4.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло утром 7 января в уезде Динжи. Эпицентр находился в 163 км юго-западнее города Шигадзе с населением примерно 80 тыс. человек и залегал на глубине 10 км. Погибли не менее 126 человек, пострадали 188.

В поисково-спасательных работах участвуют более 400 военных. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с гибелью людей.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Спасатели разбирают завалы».

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