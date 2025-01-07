Спасатели разбирают завалы

Число жертв землетрясения в Китае возросло до 95-ти человек. Еще около 130-ти получили ранения, свыше 1 тыс. зданий разрушено, сообщают местные СМИ. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло утром 7 января в Тибетском автономном районе. Эпицентр находился недалеко от города Шигадзе. В радиусе 20 км от этого места находятся около 30 населенных пунктов. Суммарно в них проживают около 7 тыс. человек. Толчки также ощущались в Непале, Индии, Бутане и Бангладеш, пишет South China Morning Post.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tibet Fire and Rescue, Reuters Фото: Tibet Fire and Rescue, Reuters

По данным издания, власти направили в регион более 400 спасателей и сотрудников медицинских служб. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для оказания помощи пострадавшим и минимизации жертв. Доступ спасателей к некоторым зданиям затруднен, говорит корреспондент British Broadcasting Corporation в Китае Лора Беккер: «Кадры из этого отдаленного региона показывают, что спасатели уже добрались до людей, заблокированных в зданиях. Это произошло у подножия горы Эверест, на территории национального парка. Поселение находится на высоте около 4 тыс. км. Температура здесь значительно ниже нуля. Многие здания малоэтажные, и часть из них рухнула. Пожарные продолжают разбирать завалы в поисках пострадавших.

Данный регион привык к землетрясениям, но это самое сильное, которое испытали местные жители за последние пять лет. В течение 4 часов произошло около 40 афтершоков, незначительных толчков, но они вызывали сильную панику у тех людей, которые здесь оставались. Доступ спасателей к некоторым поселениям затруднителен. Власти Китая поднимают в воздух беспилотники, чтобы попытаться оценить территорию и решить, куда направлять помощь».

Ландшафтный парк горы Эверест временно закрыт для туристов. Власти Китая выделили свыше 13ти миллионов долларов на восстановление поселений Тибета после землетрясения. Этот регион довольно густонаселенный, отмечает гид в Непале и Тибете Надежда Шигаева: «У меня очень много друзей и родственников живут в Непале, и там очень сильно ощущались толчки, хотя эпицентр был в Тибете. Поэтому сразу написала своим тибетским и бутанским партнерам. Скажем так, наверное, неудивительно, что там произошло землетрясение, потому что это довольно сейсмоопасный регион и сейсмоопасная зона, все-таки это высокогорье, Тибет. Минимальная высота находится на 3,5 тыс. м, землетрясение это не такая уж редкость. Но такие сильные землетрясения и серьезные, с большим индексом случаются довольно редко.

Как выглядят дома в этом регионе? Шигадзе — это большой, развитый индустриальный город, это большие дома. Это не совсем деревня, по тибетским меркам это такой довольно густонаселенный район. В любом случае, все строятся с расчетом на сейсмическую активность. Многие выдерживают землетрясения, просто, как правило, это 3, может быть, 4 балла, когда толчки ощущаются. Безусловно, жители сразу выбегают на улицы, чтобы не быть погребенными под какими-то частями зданий».

Как сообщило посольство России в Непале, данные о россиянах, которые могли пострадать во время землетрясения, в диппредставительство не поступали. Владимир Путин направил Си Цзиньпину соболезнования в связи с трагедией в Тибетском автономном районе Китая.

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Анна Кулецкая