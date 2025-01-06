Поздравления с Рождеством от Митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна

Ныне вся Вселенная торжествует, ангелы поют на небесах «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человецех благоволение» (Лк 2:14). И мы живем в предчувствии обновления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Почему события при римском императоре Августе, который своим указом начал перепись, изменили привычный мир? Маленький Вифлеем не смог вместить всех прибывших для переписи в город Давида. Святое семейство оказалось в пещере, где в непогоду укрывали домашних животных, и именно там рождается Спаситель Мира.

Бог приходит в мир не как Всемогущий Повелитель, Который должен подчинить Себе всех, а как Богомладенец, беззащитный и беспомощный. «Увидеть и признать в этом Ребенке Бога можно только свободно!» (протоиерей Александр Шмеман). Однако Вифлеемская пещера стала местом Боговоплощения, рождения нового человечества, новой эпохи и новой цивилизации, названной христианской.

Свет Вифлеемской Звезды привел для поклонения Богомладенцу волхвов — мудрецов с Востока Мельхиора, Каспара и Валтасара, принесших свои дары, согласно церковному преданию. Мудрецы символизируют собой три возраста человеческой жизни, три ветви человеческих рас.

Время празднования Рождества Христова выбрано не случайно. 25 декабря по старому стилю — это языческий праздник непобедимого солнца, празднуемый на третий день после зимнего солнцестояния. Однако блаженный Августин призвал отмечать в этот день Рождество Христово «не как неверные — ради солнца, но ради Того, Кто сотворил солнце». Рождество Христово разрушило все надуманные представления о Боге и ложное поклонение. Но до сих пор идут споры о Боговоплощении Христа, реконструируются отжившие языческие культы, возрастает интерес к магическим ритуалам.

Так было всегда. Потому что в темной ночи предрассудков люди не видят света Вифлеемской пещеры, их сердца слишком далеки от любви и настоящей свободы, которая есть познание Истины (см.: Ин 8:31–32). Продолжая поклоняться ложным своим богам: достижениям, властям, извращенной культуре, человечество проходит мимо яслей, где лежит Богомладенец. И только те, кто заметил Свет Христов и поверил в Истинного Бога и Истинного Человека, радуются, благодарят и обновляются.

Объясняя смысл Рождества, апостол Павел пишет: «Первый человек — из земли, перстный; второй Человек — Господь с неба» (1 Кор 15:47). Образ перстного, то есть Адама,— это главные пороки, образ Небесного, Воплотившегося Богомладенца Христа,— это главные добродетели. Христос является как Тело Небесное из человеческой плоти, и все это для того, чтобы восстановить бывшее, сотворенное по образу и подобию Божиему (см.: Быт 1:27), поврежденное грехом высшее творение — Человека.

Радуйтесь, обновляйтесь, любите и совершенствуйтесь! Сердечно поздравляю всех вас с Новолетием благости Божией и Рождеством Христовым! Христос рождается — славите!

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн