Песков рассказал, как Путин встретит Рождество

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин традиционно посетит рождественское богослужение в ночь на 7 января. О том, какой именно храм посетит президент, пока не сообщается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Да, разумеется, эта традиция президентом будет соблюдена и в этом году»,— сказал господин Песков корреспонденту ТАСС.

С 2000 года Владимир Путин посещает рождественские службы в разных регионах России. В прошлом году президент встретил Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарево вместе с родственниками погибших российских солдат. Тогда Владимир Путин назвал Рождество «праздником, который характеризуется ярко выраженным братским единением народов России».