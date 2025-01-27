Типовые проекты туда и обратно

На минувшей неделе Минстрой опубликовал на regulation.gov.ru проект постановления правительства, посвященный правке регламента работы с типовыми проектами в строительстве по госзаказу. Идея удешевления госстроек за счет отказа от бесконечной оплаты проектирования однотипных зданий (в том числе школ и детских садов) обсуждалась еще в упраздненном в 2013 году Минрегионе, но, несмотря на рациональность, входила в оборот с трудом из-за борьбы с русской народной строительной поговоркой «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Сапожков

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Олег Сапожков

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Тем не менее по мере цифровизации стройки и отраслевого госуправления реестр типовых проектов был создан, а Минстрой, чтобы подтолкнуть подрядчиков к их использованию, запустил и институт единого заказчика госстроек (см. “Ъ” от 11 апреля и 31 июля 2015 года) — до заказа проектных работ он должен проверять наличие готовых проектов в реестре. Разум победил, метод пошел в тираж и даже в относительно новые строительные подотрасли — например, на индивидуальное жилищное строительство (см. “Ъ” от 24 июля 2019 года, 23 марта 2020 года и 1 апреля 2024 года). Более того, желание использовать готовые проекты школ принесло с собой и идею упрощения нормативных требований к их строительству (см. “Ъ” от 7 октября 2024 года).

Овраги нанесли удар откуда не ждали — вновь торпедировала стандартизацию строек вовсе не уникальная геология и прочие особенности стройплощадок, а нестабильность госрегулирования. Как констатирует сам Минстрой в пояснительной записке, изменения требований вынуждают регулярно переписывать затронутые правками законодательства разделы типовой проектной документации и отправлять их на повторную экспертизу. Переписанные разделы перестают сочетаться с нетронутыми — и их также приходится перерабатывать и переутверждать. Если сводить все к метафоре, при постоянном пересмотре стандартного размера кирпича построенные из него школы или будут получаться то гулливерскими, то лилипутскими — или надо все пересчитывать. На круг пересчитывать получается так дорого и сложно, что проект Минстроя предлагает попросту исключать такие типовые проекты из реестра, то есть буквально отказаться от части тех самых типовых проектов, ради которых выстраивалась вся конструкция и которые реально удешевляют стройку, что не раз признавал и курирующий отрасль вице-премьер Марат Хуснуллин.

Выглядит это все как попытка отменить в стройке следствия закона Мерфи — «для любой проблемы существует эффектное, простое для понимания и неправильное решение», но на деле больше похоже на попытку такое неправильное решение предложить. Вместо того чтобы, например, синхронизировать правку строительных требований с жизненным циклом самих типовых проектов (пять лет) — благо это полностью Минстрою подвластно. Да и строители бы сказали спасибо.