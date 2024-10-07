Школьный долгострой сократят гильотиной

Как стало известно “Ъ”, в правительстве в рамках проекта «Гильотина 2.0» утвердили первую «дорожную карту» — по изменению требований к строительству школ. Пересмотр обязательных требований и упрощение процедур реализации охватят полный цикл строительства — от подбора участка и проектирования до сдачи в эксплуатацию, опыт будет использован и в строительстве иных инфраструктурных объектов. Власти рассчитывают, что инициатива ускорит появление новых школ. По экспертным оценкам, сейчас в среднем строительство этих объектов занимает три — три с половиной года в Москве и Московской области, а в других регионах может существенно превышать эти сроки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый подход к сокращению сроков строительства правительство опробует на школах, чтобы затем распространить и на другие объекты инфраструктуры

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Новый подход к сокращению сроков строительства правительство опробует на школах, чтобы затем распространить и на другие объекты инфраструктуры

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Подкомиссия по упрощению госрегулирования при правительственной комиссии по административной реформе — ее возглавляет вице-премьер, глава аппарата Белого дома Дмитрий Григоренко — одобрила первую «дорожную карту» по изменению требований к строительству школ.

Пересмотр охватит весь процесс — от подбора земельного участка и проектирования до начала эксплуатации.

Идея реализуется в рамках проекта «Гильотина 2.0» ради ускорения строительства инфраструктуры. Такая же работа будет проведена и в отношении гостиниц, больниц, взлетно-посадочных полос и перепланировки помещений.

«Регуляторная гильотина» является частью реформы контроля и надзора и призвана снизить административную нагрузку на бизнес. Первый этап включал отмену или модернизацию правительственных и ведомственных актов, актов советского периода, вступивших в силу до 1 января 2020 года и не отвечающих современным реалиям. В марте 2024 года правительство фактически завершило эту работу (см. “Ъ” от 18 марта).

План «школьной гильотины» готовили специалисты аналитического центра при правительстве с участием широкого круга экспертов по просьбам бизнеса и госорганов, рассказали “Ъ” в аппарате вице-премьера. В 2025 году Минстрой начнет прорабатывать типовую проектную документацию для строительства школ с применением технологий информационного моделирования. Предполагается постепенно пополнять реестр типовых решений, призванных сократить сроки реализации и стоимость проектов. Среди прочего ведомство проанализирует требования к оснащению классов оборудованием и характеристики безопасности современных электроприборов.

Планируются изменения и в отношении санитарных норм, регулируемых Роспотребнадзором.

К примеру, до конца года предполагается исключить избыточные требования по оснащению горячих цехов столовых. МЧС, Минпросвещения и Минздрав также проведут ревизию ведомственных документов, касающихся проектирования, эксплуатации и функционирования школ.

«Дорожная карта» включает и проработку возможности перевода строительного и эксплуатационного документооборота между бизнесом и государством в электронный вид. Чтобы исключить обмен бумажными документами, в правительстве планируют в 2024 году разработать экспериментальный режим. Будет исследован и вопрос о сокращении сроков процедур прохождения этапов строительства школы за счет замены их последовательного проведения на параллельное при сохранении качества.

Как сообщал ранее министр просвещения Сергей Кравцов, к началу этого учебного года в рамках нацпроекта «Образование» построено 1,3 тыс. школ, за два года отремонтировано 4,4 тыс. учебных заведений. В 2025 году уже в рамках нового нацпроекта «Молодежь и дети» планируется построить еще 150 школ. Отметим, что в ряде случаев процесс не заканчивается в срок. В июле на заседании федерального штаба по капремонту и строительству школ министр говорил, что регионы, срывающие сроки, будут ежегодно штрафовать — сокращать размер федеральных субсидий на ремонт и строительство школ. При этом объекты все равно должны быть возведены, но за счет региональных средств. Напомним, что в начале 2021 года Минпросвещения запустило госпрограмму «Развитие образования», что позволило субъектам РФ строить школы, используя механизм концессий.

«Суть регуляторной гильотины — сделать процесс строительства быстрее, дешевле и результативнее, отсекая, где это возможно, все лишнее»,— говорит член экспертной группы по направлению «Школа» проекта «Гильотина 2.0» Анна Букина.

По ее словам, в среднем сроки строительства школ в Москве и Московской области составляют три — три с половиной года, в других регионах могут быть существенно выше. Снижение административной нагрузки и прозрачность процедур, а также развитие института типовой проектной документации могут привести к сокращению сроков на полгода, полагает она. «При этом главная задача — чтобы качество возводимых школ было во всех регионах на одинаково высоком уровне»,— говорит эксперт.

Куда ведут типовые проекты «Один из этапов жизненного цикла от проектирования до ввода в эксплуатацию социального объекта, беспокоящий всех,— это типовое проектирование объектов»,— отмечает член правления, глава комитета по социально-трудовым отношениям «Опоры России», член экспертной группы по направлению «Школа» проекта «Гильотина 2.0» Наталия Ушакова. Органы исполнительной власти и бизнес не удовлетворены соответствующим регулированием, подчеркивает она. При формировании образовательной среды регионы вынуждены пользоваться неактуальными типовыми проектами, не всегда отвечающими запросам заказчика и инновационным образовательным трендам, которые находятся в реестре в течение пяти лет и не всегда учитывают появившиеся новые нормы, например, в отношении санитарных требований, поясняет эксперт. Вместе с тем крупные компании имеют свои проектные бюро и проектируют соцобъекты с учетом последних требований к образовательному пространству, говорит Наталия Ушакова. Так, к примеру, при строительстве они могут исходить из расчета 17–20 кв. м на учащегося вместо 20–25 кв. м, предусмотренных типовым проектом. И таких несуразностей возникает много, добавляет она. Допуск и внесение данных в реестр типовых проектов должны быть более демократичны, а порядок этих действий — разработан отдельным законодательством, отмечает эксперт. «Как и на первом этапе "регуляторной гильотины", мы считаем, что цифровизация и автоматизация процессов приведет к оптимизации, прозрачности и стандартизации процедур, что позволит в итоге сократить сроки строительства и сделать прозрачным контроль за стоимостью»,— говорит Наталия Ушакова. По словам источника “Ъ” на рынке девелопмента, в среднем стоимость строительства школы на 1,1 тыс. мест составляет 3 млн руб. на одно место. Оценивать сейчас возможную стоимость сокращения затрат по результатам работы «регуляторной гильотины» преждевременно, отмечает он. «Важно, что государство объединилось с экспертами для поиска компромисса. Принципиально то, что подход к школе меняется на уровне смыслов — за счет качественных проектов она должна стать многофункциональным пространством»,— говорит эксперт Анна Букина. Венера Петрова

Венера Петрова