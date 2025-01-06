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Коммерсантъ FM
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Беспилотный летательный аппарат уничтожили над Брянской областью

Над территорией Брянской области расчетом ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал он в Telegram-канале.

В ночь на 5 января господин Богомаз информировал о 13 сбитых в небе над областью FPV-дронах. Накануне Минобороны России сообщало, что в названный период средства противовоздушной обороны уничтожили над Брянской областью 20 БПЛА.

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