Над Белгородской и Курской областями уничтожили 11 беспилотников

Минобороны сообщило, что средства противовоздушной обороны уничтожили девять беспилотников над Белгородской областью и два — над Курской. Дроны были уничтожены в период с 18:00 до 21:00 мск.

Режим ракетной опасности действовал в Белгородской области с 18:06 мск до 18:15, следует из сообщений губернатора региона Вячеслава Гладкова в Telegram. О последствиях атаки власти регионов не сообщали.

По данным Минобороны, средства противовоздушной обороны в ночь на 5 января отражали атаку в пяти российских регионах. Больше всего БПЛА было уничтожено над Ростовской и Брянской областями — 37 и 20 соответственно. Атакам также подверглись Воронежская, Белгородская и Орловская области.