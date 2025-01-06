Трамп: решение Британии не добывать нефть в Северном море — очень большая ошибка

Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал решение Великобритании прекратить добычу энергоресурсов в Северном море. В комментарии в соцсети Truth Social республиканец назвал это «очень большой ошибкой», призвав открыть эту акваторию для бурения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evan Vucci, AP Фото: Evan Vucci, AP

Комментарий политика стал реакцией на заявление шотландской торговой палаты от 8 ноября. В нем говорилось, что нефтяная компания Apache планирует к концу 2029 года завершить добычу в Северном море из-за налога на сверхприбыль нефтегазовых предприятий в 38% и экологических требований, делающих бизнес нерентабельным.

Среди предвыборных пунктов правящей Лейбористской партии Великобритании было обещание прекратить выдачу новых лицензий на бурение в Северном море ради перехода к чистым источникам энергии. Британское правительство заявило о намерении обеспечить «упорядоченный и процветающий переход» в соответствии с климатическими обязательствами, взаимодействуя с отраслью для создания рабочих мест.

Ранее республиканец предложил ввести пошлину 25% на товары из Канады и Мексики, если страны не решат проблемы с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков. Он пригрозил вернуть Панамский канал под американский контроль, а 25 декабря поздравил с католическим Рождеством население Гренландии, «которое хочет, чтобы там были США».

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