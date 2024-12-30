AP: проведенная Биньямину Нетаньяху операция по удалению простаты прошла успешно

Операция по удалению простаты у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прошла успешно, сообщили в больнице, где проходила процедура. Ранее офис главы израильского правительства проинформировал о предстоящей операции после лечения от инфекции мочевыводящих путей. Полномочия премьер-министра на время операции исполнял министр юстиции Израиля Ярив Левин.

«В больнице заявили, что... простата была удалена»,— говорится в материале агентства Associated Press (AP). Биньямин Нетаньяху пришел в сознание после операции и чувствует себя хорошо, сообщили представители больницы. По их словам, состояние господина Нетаньяху стабильное.

После хирургического вмешательства главу израильского правительства перевели в подземное защищенное отделение больницы, где он еще несколько дней будет находиться под наблюдением врачей.

25 декабря Биньямин Нетаньяху прошел обследование в больнице «Хадаса», где врачи зафиксировали у премьера увеличение простаты, что вызвало появление инфекции. После этого господин Нетаньяху прошел курс приема антибиотиков, которые позволили подавить инфекцию. После этого политику было назначено хирургическое вмешательство.