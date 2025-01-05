Главные новости за неделю 30 декабря–5 января. Кубань, Крым, Адыгея

Объем льготного кредитования для предпринимателей Краснодарского края превысил 51 млрд руб. с начала 2024 года.

Власти Краснодарского края ожидают в новогодние и рождественские праздники турпоток на уровне 1,4 млн человек.

За 2024 год кассовые сборы кинотеатров Краснодарского края превысили 1,8 млрд руб. Кинотеатры за год посетили более 4,6 млн жителей Краснодарского края и туристов.

По результатам водолазных обследований в Минтрансе сообщили, что утечки мазута из затонувших в Керченском проливе фрагментов танкеров нет.

Реализация проекта строительства дороги между Кисловодском и Сочи начнется в 2025 году, сообщили в министерстве дорожного хозяйства Ставропольского края.

Специалисты Морской спасательной службы завершили обследование затонувших фрагментов танкера «Волгонефть». Водолазы установили, что утечек мазута из затонувших частей танкера нет.

В Крымском районе с 3 по 6 января в районе железнодорожного переезда на станции Крымская (17-й путь) запланирован капитальный ремонт проезжей части. В связи с проведением работ движение автотранспорта будет ограничено.

В Краснодаре на улице Московской утром в пятницу, 3 января, из-за нового провала грунта остановилось движение трамваев. Общественный транспорт перестал ходить между улицами Зиповской и 40 лет Победы.

С начала проведения работ по устранению разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае и Республике Крым собрали более 86 тыс. т загрязненного грунта. В Керченском проливе специалисты обследовали более 715 кв. км акватории. Собрали 25 т нефтеводяной смеси.

В Крыму по итогам 2024 года ввели в эксплуатацию 1,23 млн кв. м жилья. Это является рекордным показателем.

Пятна мазута обнаружили на побережье Севастополя. В городе объявлен режим ЧС регионального значения.

В Славянском районе Краснодарского края завершили рекультивацию мусорного полигона.

В Краснодаре из-за провала грунта на Московской улице остановлено движение трамваев на пяти маршрутах.

Часть Апшеронского района оказалась обесточенной из-за короткого замыкания.

В Анапе и Темрюкском районе спасено более 4,8 тыс. птиц, пострадавших от разлива в Черное море мазута с потерпевших крушение танкеров.

На Кубани наращивают число ликвидаторов последствий разлива мазута в море.

Власти Кубани опровергли слухи о гибели при перевозке птиц, спасенных в Анапе и отправленных в Краснодар на реабилитацию.

Из-за приближающихся заморозков сочинские власти ограничили въезд в горную часть курорта на автомобилях, не оборудованных зимней резиной.

Мониторинг акватории и береговой полосы в Севастополе показал, что массового загрязнения пляжей мазутом пока нет, хотя имеются его локальные выбросы.

Анапская художница Наталья Чернова выставила на продажу картину с ракушками в мазуте за 1 млн руб. Она рассказала «Ъ-Кубань», что композицию назвала «Черное море» и планирует направить вырученные средства на ликвидацию катастрофы.

Откачка нефтепродуктов с затонувших судов начнется, как только позволит погода.