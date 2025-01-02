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В Крымском районе ограничат движение через железнодорожный переезд из-за ремонта

В Крымском районе с 3 по 6 января в районе железнодорожного переезда на станции Крымская (17-й путь) запланирован капитальный ремонт проезжей части. В связи с проведением работ движение автотранспорта будет ограничено, сообщает пресс-служба администрации района в своем Telegram-канале.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В пятницу и субботу, 3 и 4 января, с 8:00 до 18:00 специалисты частично закроют переезд для автомобилей. В ночь с 5 на 6 января с 22:00 до 6:00 переезд будет полностью закрыт для движения.

Администрация просит местных жителей и гостей района заранее планировать маршрут, учитывая введенные изменения.

Мария Удовик

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