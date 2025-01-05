На Кубани наращивают число ликвидаторов последствий разлива мазута в море

Для расчистки Черноморского побережья Кубани от мазута в состав муниципальных команд ежедневно подключаются не менее чем по 100 человек из 40 районов Кубани. Об этом сообщает региональный оперштаб. В воскресенье они продолжили работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Всего в ликвидации ЧС задействовано почти 7 тыс. человек и более 500 единиц техники. Накануне глава края Вениамин Кондратьев сообщил, что с пляжей собрано и вывезено почти 96 тыс. т замазученного грунта.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. Один моряк погиб, капитанам судов предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ст. 263 УК РФ). По официальным данным, вытекшие нефтепродукты (их объем первоначально оценили в 3 тыс. тонн) загрязнили 54 км берега. 25 декабря режим ЧС регионального характера был введен на Кубани, 26 декабря было принято решение придать режиму ЧС статус федерального. При этом зона катастрофы расширяется: нефтепродукты достигли берегов Крыма. Сначала режим ЧС муниципального характера был введен в Керчи. 28 декабря региональный режим ЧС объявили уже власти республики Крым, а 4 января — власти Севастополя.

Михаил Волкодав