Анапская художница выставила на продажу композицию с ракушками в мазуте

Анапская художница Наталья Чернова выставила на продажу картину с ракушками в мазуте за 1 млн руб. Она рассказала «Ъ-Кубань», что композицию назвала «Черное море» и планирует направить вырученные средства на ликвидацию катастрофы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото Натальи Черновой Фото: фото Натальи Черновой

Картина, выставленная на одной из торговых онлайн-площадок, представляет собой набор морских ракушек на черном холсте размером 100х80 см. Художница рассказала «Ъ-Кубань», что вcе paкушки, испoльзованные пpи создaнии композиции, были найдены лично ею на берегу моря в первый день после выброса нефтепродуктов на пляжи Анапы. На многих из них есть следы настоящего мазута.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. Один моряк погиб, капитанам судов предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ст. 263 УК РФ). По официальным данным, вытекшие нефтепродукты (их объем первоначально оценили в 3 тыс. тонн) загрязнили 54 км берега. На Кубани в связи с этой катастрофой действует режим ЧС федерального масштаба. Также региональные режимы ЧС объявили власти республики Крым и Севастополя.

По последним данным, в ликвидации ЧС задействовано почти 7 тыс. человек и более 500 единиц техники. Накануне глава края Вениамин Кондратьев сообщил, что с пляжей уже собрано и вывезено почти 96 тыс. т замазученного грунта.

Михаил Волкодав