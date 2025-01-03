Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Из-за нового провала грунта в Краснодаре остановилось движение трамваев

В Краснодаре на улице Московской утром в пятницу, 3 января, из-за нового провала грунта остановилось движение трамваев. Общественный транспорт перестал ходить между улицами Зиповской и 40 лет Победы, сообщается в официальном Telegram-канале МУП «КТТУ».

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

«Из-за провала грунта между улицами Зиповской и 40 лет Победы остановлено движение трамваев маршрутов №5, 8, 15, 21 и 22. Будьте внимательны!»,— сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что с 3 января на улице Московской в Краснодаре частично ограничат движение из-за работ на коллекторе. На участке от улицы Зиповской до 40-летия Победы меняют старые железобетонные трубы на полиэтилен.

Как писал «Ъ-Кубань», в декабре на улице Московской уже происходил подобный инцидент — трамваи останавливались из-за провалов грунта. Движение восстановили 18 декабря после завершения ремонта.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...