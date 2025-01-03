Из-за нового провала грунта в Краснодаре остановилось движение трамваев

В Краснодаре на улице Московской утром в пятницу, 3 января, из-за нового провала грунта остановилось движение трамваев. Общественный транспорт перестал ходить между улицами Зиповской и 40 лет Победы, сообщается в официальном Telegram-канале МУП «КТТУ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

«Из-за провала грунта между улицами Зиповской и 40 лет Победы остановлено движение трамваев маршрутов №5, 8, 15, 21 и 22. Будьте внимательны!»,— сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что с 3 января на улице Московской в Краснодаре частично ограничат движение из-за работ на коллекторе. На участке от улицы Зиповской до 40-летия Победы меняют старые железобетонные трубы на полиэтилен.

Как писал «Ъ-Кубань», в декабре на улице Московской уже происходил подобный инцидент — трамваи останавливались из-за провалов грунта. Движение восстановили 18 декабря после завершения ремонта.

Вячеслав Рыжков