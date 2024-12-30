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На Кубани объем льготного кредитования предпринимателей превысил 51 млрд рублей

Объем льготного кредитования для предпринимателей Краснодарского края превысил 51 млрд руб. с начала 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на министра экономики края Алексея Юртаева.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам господина Юртаева, с начала 2024 года выдано 1903 кредита на сумму 51,7 млрд руб. Эти меры поддержки способствуют развитию бизнеса, созданию рабочих новых мест и укреплению экономики края.

По программе Минэкономразвития РФ предоставлено 406 кредитов на 13,1 млрд руб. Заемные средства по сниженной ставке используются для инвестиций, увеличения оборотных средств и рефинансирования существующих обязательств.

Сельхозпроизводители получили 1497 кредитов на сумму около 38,6 млрд руб. в рамках программы Минсельхоза России. Эти средства направлены на модернизацию производственных мощностей, внедрение новых технологий и наращивание объемов производства.

Андрей Пугачев

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