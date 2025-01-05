Власти Кубани опровергли слухи о большом количестве птиц, гибнущих при перевозке

Появляющиеся в соцсетях слухи о том, что 90% птиц, спасенных в Анапе и отправленных в Краснодар на реабилитацию, умерло по дороге, являются фейком. Об этом сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / vitishko Фото: t.me / vitishko

«К сожалению, загрязненная мазутом птица действительно гибнет по вполне понятным причинам — от интоксикации организма нефтепродуктами. Птицы гибнут в центрах, где их отмывают, есть случаи гибели в процессе перевозки и во время реабилитации и лечения. Однако за все время транспортировки птиц в реабилитационный центр в краснодарский Сафари-парк погибло менее 10% особей»,— говорится в сообщении.

Также с начала ЧС отмечаются факты гибели птицы, визуально не имеющей следов загрязнения. Это происходит в том числе из-за болезней, а также отравления их кормовой базы, добавляется в релизе.

Михаил Волкодав