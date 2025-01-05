Часть Апшеронского района обесточена из-за короткого замыкания

Из-за аварийного отключения подстанции, вызванного коротким замыканием, часть Апшеронского района оказалась обесточена. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

В зону отключения попали Кубанское и Нефтегорское поселения Апшеронского района и сам город Апшеронск. Сейчас над устранением проблемы работают пять аварийных бригад. Сколько будут длиться ремонтные работы, пока не ясно. Но, по данным адыгейского филиала АО «Россети Кубань», электроснабжение части потребителей уже восстановлено по резервным схемам.

Как отмечает пресс-служба компании, на период проведения работ для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов и бытовых потребителей будут задействованы генераторы. Сейчас идет подготовка к их установке.

Михаил Волкодав