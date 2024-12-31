На Кубани в новогодние праздники ожидают 1,4 млн туристов

Власти Краснодарского края ожидают в новогодние и рождественские праздники турпоток на уровне 1,4 млн человек. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, в край приедут менее 500 тыс. туристов, еще 315 тыс. человек станут однодневными экскурсантами, около 490 тыс. человек посетят Сочи, при этом сейчас на курорте уже 120 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского

Черноморские курорты будут загружены не менее чем на 70%, ожидают власти. Загрузку отелей горного кластера Сочи прогнозируют на уровне 80%, причем 4* и 5* — на 90%. Как отметил глава курорта Андрей Прошунин, во время зимнего сезона принимать гостей будут более 660 объектов. Среди них — 52 санатория, 140 крупных гостиничных комплексов, пансионатов и баз отдыха, 475 отелей, гостевых домов и индивидуальных средств размещения.

В Краснодарском крае перед началом праздничного сезона провели расширенное заседание межведомственной комиссии по его подготовке и проведению. Вице-губернатор региона Игорь Галась отметил, что основной задачей является обеспечение гостям Кубани безопасного, качественного и комфортного отдыха.

«Это касается не только Сочи, но и всех курортных территорий, а также Апшеронского и Мостовского районов, где мы тоже ожидаем пиковую нагрузку. В зоне мониторинга и контроля должны быть зимние пляжи, возможные заторы на дорогах и подъемниках, ситуация на потребительском рынке»,— сказал Игорь Галась.

Только в Сочи, в том числе на Красной Поляне, подготовили более 167 краевых и муниципальных спасателей и 24 единиц спецтехники. Все аварийно-спасательные отряды оснащены необходимым оборудованием, спасатели — горнолыжным и альпинистским снаряжением.

Татьяна Ручкина