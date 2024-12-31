На Кубани в новогодние праздники ожидают 1,4 млн туристов
Власти Краснодарского края ожидают в новогодние и рождественские праздники турпоток на уровне 1,4 млн человек. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, в край приедут менее 500 тыс. туристов, еще 315 тыс. человек станут однодневными экскурсантами, около 490 тыс. человек посетят Сочи, при этом сейчас на курорте уже 120 тыс. человек.
Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского
Черноморские курорты будут загружены не менее чем на 70%, ожидают власти. Загрузку отелей горного кластера Сочи прогнозируют на уровне 80%, причем 4* и 5* — на 90%. Как отметил глава курорта Андрей Прошунин, во время зимнего сезона принимать гостей будут более 660 объектов. Среди них — 52 санатория, 140 крупных гостиничных комплексов, пансионатов и баз отдыха, 475 отелей, гостевых домов и индивидуальных средств размещения.
В Краснодарском крае перед началом праздничного сезона провели расширенное заседание межведомственной комиссии по его подготовке и проведению. Вице-губернатор региона Игорь Галась отметил, что основной задачей является обеспечение гостям Кубани безопасного, качественного и комфортного отдыха.
«Это касается не только Сочи, но и всех курортных территорий, а также Апшеронского и Мостовского районов, где мы тоже ожидаем пиковую нагрузку. В зоне мониторинга и контроля должны быть зимние пляжи, возможные заторы на дорогах и подъемниках, ситуация на потребительском рынке»,— сказал Игорь Галась.
Только в Сочи, в том числе на Красной Поляне, подготовили более 167 краевых и муниципальных спасателей и 24 единиц спецтехники. Все аварийно-спасательные отряды оснащены необходимым оборудованием, спасатели — горнолыжным и альпинистским снаряжением.