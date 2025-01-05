На Кубани спасено более 4,8 тысячи птиц, пострадавших от разлива в море мазута

В Анапе и Темрюкском районе спасено более 4,8 тыс. птиц, пострадавших от разлива в Черное море мазута с потерпевших крушение танкеров. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Птиц отмывают, лечат и готовят к отправке на реабилитацию в специальных пунктах, которые расположены в п. Волна Темрюкского района, в Анапе, а с сегодняшнего дня еще и в поселке Витязево.

В центры реабилитации в нескольких регионах России уже передано более двух тысяч птиц. Пернатых, чье состояние здоровья не вызывает опасений у специалистов, уже начали выпускать в Краснодаре в районе Старой Кубани и на территории Тамано-Запорожского заказника, говорится в сообщении.

Тем временем экологи контролируют, как выпущенные птицы адаптируются в естественной среде. Видео об этом опубликовал с своем Telegram-канале председатель рабочей группы по экологии совета по правам человека при губернаторе Евгений Витишко.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. Один моряк погиб, капитанам судов предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ст. 263 УК РФ). По официальным данным, вытекшие нефтепродукты (их объем первоначально оценили в 3 тыс. тонн) загрязнили 54 км берега. 25 декабря режим ЧС регионального характера был введен на Кубани, 26 декабря было принято решение придать режиму ЧС статус федерального. При этом зона катастрофы расширяется: нефтепродукты достигли берегов Крыма. Режим ЧС муниципального характера 21 декабря был введен в Керчи. 28 декабря региональный режим ЧС объявили уже власти республики Крым, а 4 января — власти Севастополя.

Михаил Волкодав