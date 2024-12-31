Минтранс: утечки мазута из затонувших кораблей в Керченском проливе нет

По результатам водолазных обследований в Минтрансе сообщили, что утечки мазута из затонувших в Керченском проливе фрагментов танкеров нет. В пресс-службе ведомства отметили, что сейчас параллельно службы готовятся к началу пробной откачки нефтепродуктов с помощью установки, ранее доставленной в Новороссийск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

«Ее смонтировали, проверили работоспособность. Следующим этапом станет погрузка на судно, которое выйдет к месту, где затонули фрагменты танкеров»,— сообщили в Минтрансе РФ.

В акватории с момента аварии танкеров «Волгонефть» специалисты Морспасслужбы обследовали 586 кв. км акватории, очистили 29,5 тыс. кв. м. За последние сутки новых загрязнений на обследованных участках не выявили. В Министерстве транспорта России утверждают, что специалисты продолжают вести круглосуточный экологический мониторинг морской поверхности.

В ведомстве также пояснили, что погода в море позволила продолжить под водой работы по оценке состояния корпусов затонувших фрагментов судов. Сейчас видимость под водой составляет от 30 до 70 см максимум. Периодически погружения приостанавливаются из-за ухудшений погоды и высоких волн.

Татьяна Ручкина