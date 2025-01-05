Въезд в горную часть Сочи на авто без зимней резины ограничен

Из-за приближающихся заморозков сочинские власти ограничили въезд в горную часть курорта на автомобилях, не оборудованных зимней резиной. Об этом сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: Коммерсантъ / Михаил Мордасов Следующая фотография 1 / 2 Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: Коммерсантъ / Михаил Мордасов

Грядущей ночью в прибрежной зоне Сочи ожидаются заморозки. Метеорологи прогнозируют понижение температуры до -2 градусов Цельсия. В предгорьях и низких горах на дорогах возможна гололедица. Городские службы переведены на усиленный режим работы, а въезд в горный кластер на автомобилях, не оборудованных зимней резиной, ограничен.

Прошлой ночью в Сочи прошли дожди, а в районе краснополянских курортов — снегопад. Коммунальные службы заняты расчисткой тротуаров и дорог. За минувшие сутки в горном кластере использовано 239 т противогололедных материалов.

Михаил Волкодав