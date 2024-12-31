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За 2024 год кинотеатры Кубани заработали более 1,8 млрд рублей

За 2024-й год кассовые сборы кинотеатров Краснодарского края превысили 1,8 млрд руб., подсчитал «Ъ-Кубань», основываясь на данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Кинотеатры за год посетили более 4,6 млн жителей Краснодарского края и туристов. Больше всего зрителей было в январе — более 1 млн. Тогда же кинотеатры Кубани заработали 425,8 млн руб. Вторым по популярности месяцем стал февраль — 491 тыс. зрителей, сборы составили 185,8 млн руб., на третьем — март со сборами в 146 млн руб. и 396,3 тыс. посетителей.

Самым кассовым фильмом года стал «Холоп 2», собравший 191 млн руб. За все время показа на Кубани его посетили 455,2 тыс. зрителей.

Второе место по сборам и посещаемости заняла картина «Бременские музыканты» — 143 млн руб. и 364 тыс. зрителей. В топ-три также вошел фильм «Мастер и Маргарита», собравший почти 104 млн руб. и 241,6 тыс. зрителей.

Почему выручка кинотеатров растет и от чего будет зависеть стоимость билетов в кино в 2025 году — в материале «Ъ—Кубань» — «Выручка показалась на экранах».

Татьяна Ручкина

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