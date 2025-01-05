Губернатор Севастополя: массового загрязнения берега мазутом пока нет

Мониторинг акватории и береговой полосы в Севастополе показал, что массового загрязнения пляжей мазутом пока нет, хотя имеются его локальные выбросы. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развозжаева Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развозжаева

Утром он провел заседание оперштаба, посвященное ликвидации последствий выброса мазута на севастопольском побережье.

Губернатор отметил, что накануне вечером были обнаружены новые загрязнения на пляже «Толстяк», а утром выявлено повторное частичное загрязнение некоторых пляжей мазутными пятнами. Эти загрязнения оперативно ликвидируются. Новых пятен в акватории пока не выявлено. Обнаружены семь птиц, пострадавших от нефтепродуктов. Все они доставлены в ветеринарную лечебницу, отмыты и проходят реабилитацию.

Всего на утро воскресенья собрано и подготовлено к вывозу порядка 18 т загрязненного грунта. «Что касается галечных пляжей — например, Серебряного: там накануне провели первичную уборку, сейчас решаем, по какой технологии будем очищать уже крупные камни от мазута»,— отметил он.

К ликвидации последствий аварии привлечены 144 сотрудника спасслужбы Севастополя, МЧС и иных ведомств, а также порядка 50 добровольцев.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. Один моряк погиб, капитанам судов предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ст. 263 УК РФ). По официальным данным, вытекшие нефтепродукты (их объем первоначально оценили в 3 тыс. тонн) загрязнили 54 км берега. 25 декабря режим ЧС регионального характера был введен на Кубани, 26 декабря было принято решение придать режиму ЧС статус федерального. При этом зона катастрофы расширяется: нефтепродукты достигли берегов Крыма. Сначала режим ЧС муниципального характера 21 декабря был введен в Керчи. 28 декабря региональный режим ЧС объявили уже власти республики Крым, а 4 января — власти Севастополя.

Михаил Волкодав