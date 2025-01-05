Откачка нефтепродуктов с затонувших судов начнется, как только позволит погода

Установка по откачке нефтепродуктов из затонувших судов, доставленная в порт Новороссийска с Балтики, приступит к работе, как только позволит погода. Об этом сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Все сегменты установки уже смонтировали специалисты Морспасслужбы. Далее им предстоит провести технически сложную операцию по откачке мазута, оставшегося в танках судов.

По информации Минтранса России, сейчас идет подготовка к откачке нефтепродуктов с кормовой части «Волгонефть-239», которая находится на мели в районе мыса Панагия. Специалисты обследуют состояние конструкции, целостность машинного отделения и танков. Это необходимо, чтобы в дальнейшем восстановить работоспособность судовых систем подогрева и выгрузки мазута.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. Один моряк погиб, капитанам судов предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ст. 263 УК РФ). По официальным данным, вытекшие нефтепродукты (их объем первоначально оценили в 3 тыс. тонн) загрязнили 54 км берега. На Кубани в связи с этой катастрофой действует режим ЧС федерального масштаба. Также региональные режимы ЧС объявили власти республики Крым и Севастополя.

Михаил Волкодав