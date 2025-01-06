«Бумажный» метрополитен

Автобусы, маршрутки и электрички сегодня являются основными видами общественного транспорта Сочи. Однако список мог быть другим. В разное время были попытки создания сочинского метро. Как выяснилось, его реализация является слишком дорогостоящей. Все идеи так и остались на бумаге. История нереализованных проектов метро — в материале «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Маршрутная сеть города-курорта — одна из самых протяженных в крае, рассказала «Ъ-Сочи» представитель Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков Екатерина Бурнос. По ее данным, каждый день на линию выходит порядка 800 автобусов, треть из них — МУП «Сочиавтотранс». Услугами перевозчика ежедневно пользуются около 50 тыс. человек. Летом количество пассажиров возрастает на 40%.

Кроме автобусов на курорте работают маршрутки и курсируют электрички. Железная дорога проходит вдоль побережья Черного моря, соединяя центр Сочи, Адлер и Красную Поляну. В летний сезон поезда следуют до Абхазии. На маршруте расположены станции рядом с популярными курортными зонами, что делает железнодорожный транспорт потенциально удобным для передвижения. Однако неудобное расписание и высокие тарифы ограничивают его использование как полноценной альтернативы другим видам транспорта.

В 2023 году электропоезд «Ласточка» перевез в границах Северо-Кавказской железной дороги свыше 5,6 млн пассажиров, что на 12,2% больше, чем в 2022 году. Самыми востребованными у пассажиров тогда стали направления: «Ростов-Главный — Аэропорт Сочи» (449 тыс. пассажиров), «Краснодар — Имеретинский Курорт» (1,1 млн пассажиров), «Краснодар — Роза Хутор» (680 тыс. пассажиров).

В разные периоды в Сочи обсуждались проекты создания альтернативных видов транспорта, в том числе легкого метро.

Проект лег на рельсы

В 2007 году, в преддверии Олимпиады, компания «Базовый элемент» («БазЭл») Олега Дерипаски выступила с предложением построить сеть линий легкого метро от аэропорта Сочи в центр города, к олимпийским объектам и вдоль побережья. Легкое метро предлагалось в качестве альтернативы железнодорожному сообщению. По мнению авторов проекта, создание легкого метро позволило бы избежать дорогостоящих работ, связанных со строительством железной дороги от аэропорта, которое предлагало ОАО «РЖД».

Вице-президент ОАО «РЖД» Михаил Акулов на брифинге, посвященном итогам деятельности Федеральной пассажирской дирекции ОАО «РЖД» рассказал о проекте строительства железнодорожной ветки от Адлера до аэропортового комплекса, отметив, что переговоры по проекту «натолкнулись на проблемы»: «Новые собственники аэропорта Сочи считают этот проект нецелесообразным. Хотя во всех ведущих аэропортах прямое железнодорожное сообщение доказало свою привлекательность и удобство для пассажиров».

Как писал «Ъ», проект прошел необходимые согласования с прежними собственниками ОАО «Международный аэропорт Сочи», все акции которого находились в госсобственности до ноября 2006 года. В том же месяце ООО «Стратегия-Юг» Олега Дерипаски купило 100% акций за 5,5 млрд руб. и актив перешел под управление «Базового элемента».

«Железная дорога должна пройти через населенные пункты, где нужно будет договариваться с жителями об их выселении с этих территорий, что потребует больших затрат и может надолго затянуться»,— поясняли в пресс-службе «Базового элемента».

В итоге проект легкого метро не был реализован. Была построена современная железнодорожная инфраструктура, связывающая прибрежный и горный кластеры. Также были проведены работы по модернизации автомобильных дорог и создано несколько транспортных развязок.

Нелегкое предложение

В 2008 году с предложением построить легкое метро в Сочи выступила компания JCC Joint Chambers of Commerce из Швейцарии. «Мы можем построить в Сочи трамвайные пути, легкое метро»,— заявлял на встрече с руководством Сочи президент JCC Joint Chambers of Commerce Волтер Фитчерин.

После этого на сайте аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» был опубликован текст, в котором рассматривалось предложение швейцарской делегации. Из содержания следовало, что необходимость строительства тоннелей значительно увеличивает стоимость подобных проектов. Определяющим моментом в этом вопросе является максимально допустимый уровень наклона трассы. «Легкое метро может преодолеть наклон в 40% (угол 45 градусов принимается за 100%), а для железнодорожного состава — 20%. Именно в связи с последним “БазЭл” признало проект строительства железной дороги дорогим — пришлось бы строить тоннели. Между тем, как при прочих равных стоимость строительства 1 км железной дороги в сложных условиях составляет порядка $5 млн, а легкого метро — как минимум в 3 раза выше»,— сказано в публикации.

Вскоре информационный шум утих, о проекте швейцарской компании перестали писать СМИ, и больше не вспоминали власти.

Быстрее «Ласточек»

В 2022 году руководитель московской градостроительной компании «Яузапроект» Илья Заливухин представил проект наземного метро в Сочи. Презентация прошла в здании городского собрания курорта.

Илья Заливухин рассказал «Ъ-Сочи», что его идея не заинтересовала представителей городской администрации. «Большому Сочи нужен агломерационный транспорт — наземное метро, от которого можно дойти до жилых зданий за 10-15 минут»,— говорит руководитель градостроительной компании. По его словам, пустить поезд наземного метро можно по существующим или дополнительным линиям железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект легкого метро в Сочи предполагал создание восьми дополнительных станций

Фото: jauzaproject.com Проект легкого метро в Сочи предполагал создание восьми дополнительных станций

Фото: jauzaproject.com

Проект Ильи Заливухина предполагал создание в городе восьми дополнительных станций. По задумке архитектора-градостроителя, территории вокруг новых станций нужно будет плотно застроить в радиусе одного километра. Так до них сможет добраться большее количество людей. А на остальной территории плотная застройка должна быть ограничена.

Ильи Заливухин поясняет, что главным отличием наземного метро от электропоездов «Ласточка» является периодичность. «Это те же самые “Ласточки”, но они будут ходить с требуемой периодичностью, как обычное метро. То есть утром почаще, днем пореже. Временной промежуток между ними должен составлять от 5 до 15 минут»,— объясняет он.

Идеи упираются в рельеф

Несмотря на то, что создание легкого метро могло бы частично разгрузить город от пробок и повысить мобильность населения, его строительство вряд ли станет возможным из-за высокой стоимости реализации проекта.

Заслуженный архитектор Российской Федерации Юрий Рысин считает, что создание подземного метро в Сочи нецелесообразно из-за сейсмической активности. «То что в Сочи должен быть наземный вид транспорта, не вызывает никаких сомнений»,— констатирует он.

Эксперт прокомментировал предложения о создании метро. Он называет высокую стоимость основной причиной, по которой подобные проекты являются труднореализуемыми: «Сочи весь на рельефе, поэтому любой вид транспорта потребует эстакад и тоннелей. Такая сложнейшая инженерная задача автоматически означает многократное удорожание работ. Кроме того, это сложнейший комплекс согласований. Там столько вопросов… Думаю, поэтому тихо-тихо идея легкого метро сама и умерла».

Андрей Куценко